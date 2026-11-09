Russell Brand, famoso actor, condenado a más de 10 años de prisión por graves delitos

Russell Brand fue condenado a 10 años y seis meses de prisión en el Reino Unido, luego de que un jurado lo encontrara culpable de una violación y tres agresiones sexuales cometidas entre 2004 y 2009. El actor y comediante británico, de 51 años, recibió la sentencia este lunes y permaneció inexpresivo mientras el juez anunciaba la pena.

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Durante la audiencia, el juez Joel Bennathan hizo referencia a la trayectoria pública del acusado y señaló que, mientras alcanzaba reconocimiento por su trabajo en televisión y sus espectáculos de humor, también se había convertido en un depredador sexual.

El proceso judicial comenzó tras las denuncias de seis mujeres, quienes señalaron a Brand por presuntos delitos sexuales ocurridos entre 1999 y 2009. Sin embargo, en el veredicto conocido la semana anterior, el tribunal lo absolvió de dos cargos de violación y uno de intento de agresión sexual.

Brand negó todas las acusaciones y se declaró inocente durante el juicio, que se llevó a cabo ante un jurado en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. Las seis denunciantes comparecieron para entregar sus testimonios.

La Fiscalía sostuvo que el comediante habría aprovechado su reconocimiento público y su posición para acercarse a las mujeres y cometer los delitos. En la misma línea, el superintendente detective de la Policía Metropolitana, Andy Furphy, afirmó que la fama de Brand habría reforzado su sensación de tener derecho a actuar sin consecuencias.

El actor, quien estuvo casado durante un breve periodo con la cantante Katy Perry, se alejó de la comedia y la televisión tradicionales y construyó una comunidad de millones de seguidores en redes sociales, donde difunde contenidos de orientación conservadora y teorías conspirativas.

*Con información de AFP