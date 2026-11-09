Carlos Antonio Vélez opinó sobre el reclamo tras los llamados de Rengifo y Velásquez a Selección Colombia

Numerosas reacciones se han dado por la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra Chile. Néstor Lorenzo citó a 26 jugadores, aunque de esa lista inicial, Jaminton Campaz fue desconvocado, y su lugar lo ocupa Óscar Cortés.

Oficial: convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra Chile en noviembre

Néstor Lorenzo tomó decisión de último momento: sale jugador de la convocatoria y ya tiene reemplazo

Ahora bien, hay dos nombres que generaron polémica tras el llamado: Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez. Y no por falta de condiciones, sino porque ambos juegan en Atlético Nacional, y dejan al verde de Antioquia en un momento clave de la temporada.

Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, había afirmado: “Lo que no es coherente es que pase aquí en Colombia y no pase con clubes de fuera. Álvaro Montero, por ejemplo, se queda él para jugar la semifinal de Copa en Argentina, pero los jugadores nuestros sí tienen que ir porque si no el club es sancionado. Entonces hay que encontrar una forma de que esto no pase”.

🗣️ “No es coherente que pase aquí en Colombia y no pase con clubes de afuera. Álvaro Montero se queda él para jugar la semifinal de Copa en Argentina, pero los jugadores nuestros sí tienen que ir porque si no el club es sancionado” 🟢 Lucas González, D.T. de #AtléticoNacional https://t.co/bIse4dvvGi — Diegol (@diegoooool__) November 8, 2026

Sobre esa polémica opinó el reconocido periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez. Este lunes, 9 de noviembre de 2026, en su programa de Palabras Mayores de Win Sports, desglosó el análisis en la diferencia que hay con no llamar a Álvaro Montero y sí hacerlo con Velásquez y Rengifo.

Carlos Antonio Vélez sobre Álvaro Montero

Primero, Vélez opinó sobre la no convocatoria de Montero: “Me nació, porque me parecía que tenía sentido, que el titular de Boca Juniors era mejor que se quedara con su equipo y no venir (a Colombia) a dos partidos de cabotaje y frente a un examinador que tiene muy poca importancia; y que me excusen los chilenos, pero la culpa es de ellos que tienen un equipo abandonado hace rato”.

El análisis de Carlos Antonio también corresponde a la importancia que tiene Montero en Álvaro Boca Juniors. Viene de coronarse campeón de la tabla anual en argentina, y tiene por delante partidos de suma importancia, a la par que la Selección Colombia jugará los amistosos contra Chile.

Álvaro Montero, arquero titular de Boca Juniors. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Yo creo que el sentido común no operó en este caso. Y digo que no operó porque hoy, casualmente, me encuentro con la tapa del diario Olé. Mirando la foto del cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena (DT de Boca) me encuentro con Diego Markic (...) ¡claro! Él estuvo con Lorenzo, y con José Pékerman”, reveló Carlos Antonio.

“Markic fue a dos mundiales: 2014 y 2018. Fue contratado como asistente de los asistentes para esos mundiales (...) entonces, como el técnico nuestro es amigo de sus amigos, y lo demostró en las convocatorias anteriores, entonces dije: ‘ve, este hombre miró fue al amigo. Seguramente el amigo (Markic) le pidió un favor al amigo (Lorenzo)’, y no porque esto tenga un sentido deportivo, sino porque ahí está una de las razones para que Montero no haya estado con nosotros”, sentenció Vélez.

Carlos Antonio sobre el llamado a Rengifo y Velásquez

Ya habiendo analizado lo de Montero, Carlos Antonio Vélez se refirió a la polémica, y las críticas, que se desataron por los llamados de Rengifo y Velásquez a la Selección Colombia.

“En el tema Nacional, y aquí va a haber rayos y centellas, a mi sí me parece que el reclamo es injusto. Es distinto al caso Montero porque Montero es titular; en cambio, estos dos muchachos llamados de Nacional (Rengifo y Velásquez), que son muy buenos, el técnico (Lucas González) los ha usado apenas el 50% de los minutos. Son suplentes del equipo”, explicó Vélez.

🪐⚽¡@velezfutbol habló de la no convocatoria de Álvaro Montero y sobre los casos de Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez. #PlanetaFútbol https://t.co/1iliK8eBhm — Win Sports (@WinSportsTV) November 9, 2026

Después de analizar los números de ambos, Rengifo y Velásquez, Carlos Antonio cerró: “Claro que Rengifo es muy importante, y lo dicen en conferencia de prensa. Pero, primero, Nacional tiene muchísimos más jugadores, y hay quienes están por delante de él en el cumplimiento de las funciones, caso James y caso Cardona (...) no sé de qué se queja, particularmente el técnico de Nacional”.