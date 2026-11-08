Carlos Antonio Vélez y su opinión sobre el partido de América vs. Deportivo Cali: “Alarmante”

América de Cali y Deportivo Cali dividieron puntos en el clásico vallecaucano por la fecha 18 de la Liga BetPlay. A pesar del buen momento en que llegaban ambos, los goles brillaron por su ausencia en el Estadio Pascual Guerrero.

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Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista colombiano, dio su opinión sobre el partido. “Clásico en el Pascual marcado por la lluvia, tribuna llena, cancha anormal y una pobreza ofensiva alarmante”, subrayó.

En primera instancia analizó el desempeño del Deportivo Cali. “Ordenado, serio defensivamente, sólido en el cuadrado de seguridad, que además es físico y raspa de lo lindo, con el respaldo seguro de su arquero. Las dos veces que fue exigido, neutralizó a un rival impotente”, apuntó.

Pedro Gallese fue la gran figura del clásico. En par ocasiones apareció para rechazar los intentos de Ómar Bertel y Tilman Palacios, firmando así una de sus mejores actuaciones desde que llegó al cuadro verdiblanco.

“Claro está que en materia de ataque el cuadro verde estuvo muy lejos de lo que fue en defensa. La mitad del trabajo muy bien ejecutado pero la otra mitad, jugar con el balón y amenazar al rival, quedó pendiente”, expresó Vélez.

Analizó al América de Cali

Sobre el América de Cali, Carlos Antonio Vélez dijo: “Acumuló su segundo partido con un cero clamoroso en ambas fases, ataque- defensa, lo preocupante es que salvo la banda derecha con Castillo y Quiñones pareciera no tener soluciones en profundidad y finalización, las pocas veces que llegan”.

El cuadro escarlata llegó a romper la resistencia de Gallese por medio de Tomás Ángel; sin embargo, su anotación fue anulada por un fuera de lugar milimétrico en la jugada previa.

Carlos Antonio considera que la ausencia de Rafael Carrascal le “pesó mucho” al planteamiento de David González. “Tiraron muchos centros que al final hicieron figuras a los centrales del rival”, señaló.

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“Espero que el América no vaya a sentir la ausencia de un finalizador en la carrera hacia su objetivo final y pienso que para el diseño de partido del Cali era preferible un atacante más veloz y explosivo que Dinneno. Este era para otro partido”, concluyó.

El clásico vallecaucano podría repetirse en cuadrangulares. Dado que Atlético Nacional ya aseguró su puesto como cabeza de serie, solo uno de los dos equipos caleños puede quedarse con el ‘punto invisible’.

La próxima semana se disputará la última fecha del ‘todos contra todos’ con casi todos los equipos jugando de manera simultánea.

Deportivo Cali recibirá la visita del Deportes Tolima en el Estadio Palmaseca, mientras que América viajará hasta el Hernán Ramirez Villegas para enfrentar al Deportivo Pereira.