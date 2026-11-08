Tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego del clásico de América vs. Deportivo Cali

América de Cali y Deportivo Cali no se sacaron diferencias en el clásico vallecaucano. El compromiso, que se retrasó media hora por malas condiciones climáticas, terminó con empate (0-0) y un punto para cada equipo.

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De este modo, América quedó segundo de la tabla y prácticamente aseguró el ‘punto invisible’ junto a Atlético Nacional. La próxima semana enfrentará a Deportivo Pereira en condición de visitante, mientras que el cuadro azucarero será local frente a Deportes Tolima.

Rojos y verdes podrían encontrarse de nuevo en los cuadrangulares, aunque eso depende del resultado del sorteo que se llevará a cabo el domingo en la noche después de la jornada 19.

América de Cali 0-0 Deportivo Cali

Las condiciones de la cancha fueron un factor clave para que América y Deportivo Cali no pudieran desplegar el juego que vienen mostrando durante todo el semestre. Aunque finalmente sí se pudo jugar después de media hora de aplazamiento, cada jugada fue una batalla para los 22 futbolistas.

En el primer tiempo, Tomás Ángel marcó e incluso celebró su gol con la hinchada; sin embargo, el VAR detectó un fuera de lugar en el arranque de la jugada y decidió anular el tanto.

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América tuvo dos opciones más con Tilman Palacios y Ómar Bertel, pero sus remates se encontraron con las manos del peruano Pedro Gallese para mantener el cero en la portería verdiblanca.

Deportivo Cali apenas llegó con peligro al terreno defendido por Jean Fernandes. Su único disparo a portería no fue de exigencia para el guardameta escarlata, que venía de salir como héroe en Bogotá ante Millonarios y esta vez tuvo una noche más tranquila.

En términos generales, América mereció quedarse con el triunfo en el clásico vallecaucano y pagó las consecuencias de la intensa lluvia que cayó sobre el Estadio Pascual Guerrero.

La lluvia empañó el clásico de América de Cali vs Deportivo Cali. Foto: Colprensa

Declaraciones de David González y Rafael Dudamel

“Es un partido de dos muy buenos equipos, luchado, disputado, de mucha entrega, de nuestra parte los muchachos compitieron de buena forma”, analizó David González, técnico de América. “Sentimos que nosotros hicimos el gasto por el partido”, añadió.

El cuadro escarlata quería darle una alegría a su afición, pero factores externos también influyeron en el desarrollo del juego. “Al final lo de la cancha termina condicionando un poco lo que hacemos en otros partidos”, aseguró González.

Rafael Dudamel, por su parte, elogió al rival. “Hay que destacar de América el.buen funcionamiento en el frente de ataque y lo controlamos bien”, expresó el entrenador venezolano.

Deportivo Cali llega con altas expectativas a los cuadrangulares. “Tenemos que seguir esforzándonos días a día para alcanzar el nivel de este equipo que es capaz”, sentenció Dudamel.