El truco con acondicionador de cabello para que el agua resbale en el carro y no se ensucie con la lluvia

Las fuertes lluvias que en el último tiempo han azotado a Colombia y varios países de la región traen consigo una serie de cambios en el día a día de los ciudadanos y quienes tienen un vehículo no son la excepción: ellos sufren con la limpieza de su carro.

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La acumulación de agua, barro y residuos en el asfalto termina impactando la pintura del automotor, que se ensucia muy fácilmente en las temporadas lluviosas.

Aunque muchos deciden lavar su carro frecuentemente y otros, para prevenir la suciedad, compran productos o someten su auto a procedimientos costosos, también hay quienes ponen en práctica un truco casero con acondicionador para el cabello que hace que el agua resbale en el carro y no se ensucie con la lluvia.

Carro bajo la lluvia. Foto: Getty Images

El acondicionador contiene ingredientes como la lanolina, siliconas (como dimeticona) y polímeros catiónicos, diseñados originalmente para sellar la cutícula capilar. Al aplicarse sobre el barniz del automóvil:

Genera un efecto hidrofóbico: El agua deja de expandirse sobre la lámina y forma gotas esféricas que resbalan por gravedad y por el flujo del aire al conducir ( beading ).

El agua deja de expandirse sobre la lámina y forma gotas esféricas que resbalan por gravedad y por el flujo del aire al conducir ( ). Repele el polvo fino y la mugre: Al suavizar los microporos de la pintura, evita que las partículas de barro de la lluvia se adhieran con facilidad.

Protocolo de aplicación paso a paso

1. Lavado previo de la carrocería:

Lavar el vehículo de manera habitual con jabón neutro para autos para retirar la mugre gruesa. Enjuaga con abundante agua, pero es clave no secar el carro.

2. Preparación de la mezcla casera:

En un balde con unos 4 a 5 litros de agua limpia, debe añadir dos cucharadas soperas de acondicionador de cabello. Mezcle bien hasta que el producto se disuelva completamente y no queden grumos.

3. Aplicación sobre la superficie húmeda:

Vierta o pase la mezcla sobre la carrocería limpia utilizando un paño de microfibra limpio o una esponja suave, asegurándose de cubrir el capó, las puertas y los vidrios.

4. Enjuague y secado final:

Enjuagar inmediatamente con agua limpia (sin jabón) para retirar el exceso del producto. Ahora sí es clave secar toda la superficie con una toalla de microfibra limpia y seca.

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Aunque el acondicionador ayuda a repeler el agua en las ventanas laterales, evita aplicarlo en exceso sobre el parabrisas delantero, ya que la fricción de las plumillas podría generar una película grasosa que reduce la visibilidad nocturna.

A diferencia de una cera sintética o un cerámico que duran meses, este truco casero tiene una efectividad de 1 a 2 lluvias o entre 7 y 10 días, por lo que funciona como un método rápido de mantenimiento express.