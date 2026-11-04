Una moneda sobre el router wifi para mejorar la velocidad de internet: ¿realmente funciona este truco casero?

Tener una mala conexión wifi es un inconveniente que puede afectar las actividades cotidianas de muchas personas. Desde trabajar y estudiar hasta realizar videollamadas, ver películas en plataformas de entretenimiento o utilizar diferentes aplicaciones, buena parte de las tareas diarias depende de que la red funcione correctamente.

Nunca coloque este objeto encima del router porque puede afectar la velocidad del wifi

Cuando la señal presenta fallas, las páginas pueden tardar más de lo habitual en cargar, los videos se interrumpen y algunas actividades terminan convirtiéndose en una experiencia frustrante.

Aunque es común atribuir estos problemas al operador que presta el servicio de internet, existen otros factores que pueden afectar la calidad de la conexión. Entre ellos están la ubicación del router, los obstáculos físicos dentro de la vivienda y la cantidad de dispositivos conectados simultáneamente.

Celulares, televisores inteligentes, computadores, consolas de videojuegos y cámaras de seguridad son algunos de los equipos que pueden compartir el ancho de banda disponible. Cuando varios de ellos utilizan internet al mismo tiempo, la velocidad puede disminuir y la red volverse menos estable.

Imagen de referencia de un router wifi. Foto: Getty Images

Ante estos inconvenientes, en internet circulan diferentes trucos caseros que prometen mejorar considerablemente la señal. Uno de los más conocidos consiste en poner una moneda encima del router. Sin embargo, ¿realmente funciona este método?

De acuerdo con Xataka, colocar una moneda sobre el equipo no mejora la señal wifi. Aunque tanto las antenas como las monedas contienen metal, este objeto no está conectado al circuito encargado de transmitir la señal inalámbrica, por lo que no tiene la capacidad de amplificarla.

Por el contrario, ubicar objetos metálicos cerca del router podría alterar la propagación de las ondas e incluso dificultar su alcance en determinadas circunstancias. Esto se debe a que los metales pueden reflejar o bloquear las señales de radiofrecuencia. Por esa razón, una moneda tampoco representa una solución efectiva para mejorar la cobertura.

Imagen de referencia de un router wifi que perdió señal. Foto: Getty Images / Canva

En lugar de recurrir a este tipo de métodos, existen medidas sencillas que pueden ayudar a optimizar la conexión. Una de ellas es mantener el router alejado de aparatos que generan interferencias, especialmente aquellos que utilizan la banda de 2,4 GHz, como los hornos microondas y algunos teléfonos inalámbricos.

También es recomendable ubicarlo en una zona central de la vivienda, preferiblemente elevada y despejada. Evitar las paredes gruesas, los muebles cerrados y los objetos metálicos permite reducir los obstáculos que encuentran las ondas inalámbricas para llegar a las diferentes habitaciones.