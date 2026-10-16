El sistema inteligente que podría tener en casa para mejorar la conexión wifi y evitar problemas de señal

Estar en una reunión, ver una película o utilizar electrodomésticos inteligentes y que, de un momento a otro, comiencen a fallar es una situación que puede generar frustración. Aunque al principio se podría pensar que el problema está en el dispositivo, en muchos casos la causa puede ser una conexión a internet inestable.

Desde televisores y relojes inteligentes hasta cámaras de seguridad y asistentes virtuales, cada vez más equipos incorporan funciones que dependen de una conexión a la red para ofrecer una experiencia más completa.

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Esta tendencia responde a los cambios en la forma de utilizar la tecnología, pues los aparatos ya no se limitan a cumplir una tarea específica, sino que también posibilitan acceder a información, automatizar actividades y controlar diferentes funciones a distancia.

Sin embargo, cuando la señal wifi presenta interrupciones, algunas de estas prestaciones pueden dejar de funcionar correctamente. Las fallas pueden estar relacionadas con problemas del proveedor del servicio, interferencias o una distancia excesiva entre el router y los dispositivos conectados.

Por eso, mejorar la cobertura de internet en el hogar se convierte en una alternativa para reducir los inconvenientes y aprovechar mejor los equipos.

Una de las opciones para lograrlo es la tecnología wifi mesh, un sistema que, de acuerdo con PcComponentes, permite ampliar la cobertura inalámbrica mediante varios dispositivos que trabajan de manera conjunta.

Imagen de referencia de celular conectándose a la red wifi. Foto: Getty Images

A diferencia de una red convencional, que depende principalmente de un solo router, esta solución cuenta con un equipo principal y uno o varios nodos distribuidos en distintos puntos de la casa.

Los dispositivos se comunican entre sí para llevar la señal a zonas donde la conexión suele ser débil. Además, comparten el mismo nombre de red y contraseña, lo que facilita que los equipos conectados pasen automáticamente de un punto a otro a medida que la persona se desplaza por la casa, sin necesidad de seleccionar una red diferente de forma manual.

Esta característica distingue a los sistemas mesh de los repetidores tradicionales, que también permiten extender la cobertura, pero no siempre ofrecen una transición tan fluida entre los puntos de conexión.

Imagen de referencia de persona reiniciando su router wifi. Foto: Getty Images

Aunque esta tecnología lleva tiempo utilizándose en entornos empresariales, su presencia en los hogares ha ganado relevancia a medida que aumenta la cantidad de dispositivos que necesitan internet para funcionar.

No obstante, antes de instalar un sistema wifi mesh, conviene tener en cuenta algunas limitaciones. Estos equipos suelen ser más costosos que los routers y repetidores convencionales, y su rendimiento puede verse afectado por paredes gruesas, interferencias o una ubicación inadecuada de los nodos. Por ello, distribuirlos estratégicamente es fundamental para mejorar la cobertura y reducir los problemas de conectividad.