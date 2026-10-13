¿La luz roja de su televisor no deja de parpadear? El detalle que debería revisar antes de llamar al técnico

Los televisores son uno de los dispositivos más utilizados en el hogar, dado que permiten disfrutar de películas, series y documentales en una pantalla grande y con mayor comodidad. Sin embargo, como ocurre con cualquier aparato electrónico, pueden presentar fallas que afectan su funcionamiento.

Si su celular vibra cuando lo pone a cargar, podría indicar un problema: esto es lo que debe hacer antes de volver a conectarlo

Una de las situaciones más comunes es cuando la luz roja del televisor comienza a parpadear repetidamente. Aunque este comportamiento puede generar preocupación y hacer pensar que existe un daño interno, no siempre significa que el equipo tenga una avería grave.

En algunos casos, puede estar relacionado con problemas de conexión o con los dispositivos externos conectados al televisor.

De acuerdo con Sony, ciertas fallas pueden deberse a una sobrecarga o a errores en la comunicación de datos entre el TV y otros equipos conectados. Esto puede interferir con su funcionamiento habitual, por lo que conviene revisar las conexiones y comprobar si alguno de los dispositivos externos está provocando el problema.

Mujer maneja el televisor desde el control. Foto: Getty Images

Para identificar el origen de la falla, apague el televisor y desconecte todos los equipos conectados, como discos duros externos o dispositivos que utilizan el puerto HDMI. Después, enciéndalo nuevamente y observe si la luz roja permanece estable o continúa parpadeando.

Si el indicador funciona con normalidad, conecte los aparatos uno por uno y compruebe si la luz comienza a parpadear al conectar alguno de ellos. Si esto ocurre, es posible que el equipo conectado presente una falla o esté generando problemas de comunicación con el televisor. En ese caso, revise su estado y verifique que las conexiones estén en buenas condiciones.

Persona usando el control del televisor. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué hacer si el indicador de espera se apaga?

Si la luz de espera del televisor se apaga por completo, también es recomendable comprobar la alimentación eléctrica y verificar si el equipo necesita reiniciarse. En primer lugar, asegúrese de que el cable de corriente y el adaptador de corriente alterna (CA) estén conectados correctamente y no se encuentren sueltos o desconectados.

Luego, presione el botón de encendido del propio televisor para comprobar si responde. Si el problema persiste, intente reiniciarlo siguiendo las instrucciones correspondientes a su sistema operativo. Estas indicaciones suelen estar disponibles en el manual de usuario del equipo o en la página de soporte del fabricante.