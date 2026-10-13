Cargar el celular es una tarea cotidiana que permite mantener el dispositivo en funcionamiento. Sin embargo, hay pequeños detalles durante este proceso que conviene tener en cuenta, como las vibraciones que emite el equipo al conectarlo a la corriente.

Si necesita que el celular cargue rápido antes de salir de casa, solo debe presionar este botón

Aunque una breve vibración suele ser normal y señala que el teléfono reconoce el cargador, es importante prestar atención si se repite constantemente o si la carga se interrumpe.

De acuerdo con Computer Hoy, este comportamiento puede estar relacionado con una conexión inestable, suciedad acumulada en el puerto USB, un cable defectuoso o una aplicación que genera alertas relacionadas con la batería.

Para identificar la causa, una de las primeras medidas es revisar el puerto de carga y comprobar si hay polvo, pelusas u otros residuos en su interior. Esta inspección debe realizarse con cuidado, sin introducir objetos para intentar retirar la suciedad, ya que podrían compactarla o dañar los contactos internos.

Imagen de referencia de persona conectando el celular al cargador. Foto: Getty Images

Si el fabricante lo permite, se puede utilizar un cepillo pequeño, suave, seco y antiestático para retirar los residuos visibles. Es fundamental hacerlo sin ejercer presión ni realizar movimientos bruscos que puedan afectar los componentes.

También se deben evitar objetos metálicos, como agujas, alfileres o clips, pues podrían rayar los contactos, deformar las piezas internas o provocar cortocircuitos. Los palillos de madera tampoco son una opción recomendable, dado que pueden romperse y dejar fragmentos dentro del conector.

Otra medida consiste en revisar el estado del cable y del adaptador de corriente. Probar con otros accesorios compatibles puede ayudar a determinar si el problema está relacionado con alguno de ellos.

Imagen de referencia de celular cargando. Foto: Getty Images

Si las vibraciones persisten, incluso después de comprobar la conexión y limpiar el puerto de forma segura, podría existir un daño en el conector o una falla interna que requiera revisión técnica.

Aunque Android permite desactivar las vibraciones asociadas a la carga en algunos dispositivos, mantenerlas activas puede ayudar a identificar cuándo la conexión se interrumpe repetidamente. Por eso, antes de modificar esta configuración, conviene comprobar si el teléfono está recibiendo energía de manera estable.