WhatsApp incorporó una nueva función que permite enviar stickers acompañados de sonidos, grabaciones de voz y otros archivos de audio. Esta reciente herramienta es conocida como Sound Stickers.

Sin embargo, algunos usuarios estarían experimentando dificultades para escuchar estos contenidos, debido a que no se reproducen automáticamente al llegar a un chat, como sí ocurre con las notas de voz.

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Por esta razón, si un sticker llega sin sonido, no necesariamente significa que exista una falla en WhatsApp. Antes de culpar a la aplicación, una de las opciones es revisar la configuración del teléfono, ya que algunos ajustes podrían estar impidiendo que el audio se reproduzca correctamente.

Uno de los principales ajustes es subir el volumen multimedia, pues los teléfonos suelen manejar de manera independiente el sonido de las llamadas, las notificaciones y los archivos de audio. También es importante verificar que el dispositivo no tenga activado el modo silencio u otra configuración que limite la reproducción de contenidos.

Imagen de referencia de los nuevos stickers de WhatsApp con sonido. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de WhatsApp y Getty Images

Otra posibilidad es que el sonido se esté transmitiendo a unos auriculares inalámbricos, un parlante Bluetooth u otro dispositivo conectado al celular. Por eso, debe revisar las conexiones activas y desconectar temporalmente estos accesorios para comprobar si el audio vuelve a escucharse directamente desde el teléfono.

Cerrar y abrir nuevamente WhatsApp también puede ayudar a solucionar errores temporales que interfieran con la reproducción. También, recomiendan comprobar si existe una actualización disponible en Google Play Store o App Store, ya que instalar una versión reciente podría corregir algunos fallos, aunque no garantiza que todas las novedades estén habilitadas para cada usuario.

Una nueva herramienta permitiría personalizar los stickers con voces, sonidos y fragmentos de audio. Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

¿Cómo escuchar los stickers con audio?

A diferencia de las notas de voz, los stickers con sonido de WhatsApp no reproducen el audio automáticamente cuando llegan a una conversación. Esta función mantiene el contenido silenciado inicialmente para evitar que se escuche de manera inesperada, sobre todo en los chats grupales.

Para activar el sonido, el usuario debe ingresar a la conversación donde recibió el sticker y localizar el pequeño ícono de altavoz, que puede aparecer tachado para indicar que el audio está desactivado. Luego, tocar el símbolo o el propio sticker para iniciar la reproducción y escuchar el contenido mientras se muestra la animación.

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El audio puede reproducirse hasta tres veces antes de detenerse, por lo que no es necesario realizar ninguna acción adicional para repetirlo. Tampoco requiere descargar aplicaciones externas ni modificar ajustes especiales de WhatsApp, ya que la activación manual hace parte del funcionamiento habitual de la herramienta.