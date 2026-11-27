La expansión de la infraestructura tecnológica necesaria para impulsar la inteligencia artificial enfrenta nuevos obstáculos en Europa. Esta vez, las autoridades de Bélgica ordenaron a Google suspender la construcción de un centro de datos en el sur del país, luego de detectar que las obras no contaban con los permisos urbanísticos necesarios.

El inesperado mensaje de Google que sorprendió a más de uno: “Nunca te disculpes”

La decisión fue comunicada después de una inspección realizada el jueves 26 de noviembre. Según informó un responsable regional, los representantes de la compañía recibieron la instrucción de detener los trabajos en el terreno.

Bélgica detectó una construcción sin los permisos necesarios

Nicolas Yernaux, portavoz de las autoridades regionales de Valonia, confirmó la infracción detectada durante el proyecto.

“Hemos constatado una infracción grave: la construcción ilegal de un edificio que ocupa tres hectáreas”, declaró a AFP.

POLONIA - 30/11/2023: En esta ilustración fotográfica se ve el logotipo de Google en un teléfono inteligente. (Ilustración fotográfica de Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket vía Getty Images) Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El proyecto se desarrolla en una antigua explotación minera de aproximadamente 50 hectáreas. La orden de paralización llegó después de que Greenpeace denunciara que Google continuaba con las obras pese a no disponer de las autorizaciones correspondientes.

El sistema de refrigeración también está en disputa

El proyecto lleva varios meses inmerso en un litigio judicial. El conflicto comenzó después de que Google solicitara modificar las condiciones de su permiso urbanístico para incorporar un sistema de refrigeración mediante agua extraída del cercano río Sambre.

La propuesta representaba un cambio frente al diseño inicial, que contemplaba utilizar refrigeración por aire para mantener las instalaciones en funcionamiento.

Google presentó un recurso ante los tribunales y está prevista una audiencia en enero. Por ahora, la construcción deberá permanecer suspendida mientras avanza el proceso judicial.

Google también enfrenta restricciones en Finlandia

El caso de Bélgica se suma a otros obstáculos que ha encontrado Google para desarrollar su infraestructura tecnológica en Europa.

En octubre, las autoridades finlandesas ordenaron detener las obras de dos centros de datos de la compañía en ese país hasta que se completaran las evaluaciones de impacto ambiental obligatorias.

Bélgica y Finlandia ordenaron detener obras de centros de datos de Google por incumplimientos y requisitos regulatorios. Foto: Getty Images

Estos proyectos forman parte de la expansión de los gigantes tecnológicos, que buscan ampliar su capacidad de procesamiento y almacenamiento para responder al crecimiento de la inteligencia artificial. Sin embargo, su construcción también enfrenta exigencias relacionadas con el uso de recursos naturales y el cumplimiento de las regulaciones ambientales y urbanísticas.

*Con información de AFP.