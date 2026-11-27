Los ataques informáticos podrían convertirse en uno de los mayores problemas de seguridad durante 2027. Así lo advirtió Bill Gates, cofundador de Microsoft, quien puso el foco en una amenaza que, según explicó, podría agravarse por el uso de la inteligencia artificial en manos equivocadas.

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Bill Gates advierte sobre el peligro de los ciberataques impulsados por IA

Durante una entrevista con el canal estadounidense ABC News, el empresario señaló que los ataques informáticos serán uno de los mayores desafíos que enfrentará la sociedad durante el próximo año.

“Los ciberataques serán sin duda el desafío más destacable al que nos enfrentaremos en el próximo año”, declaró Gates, quien considera que las herramientas de inteligencia artificial podrían facilitar las actividades de personas con intenciones maliciosas.

El empresario explicó que la principal preocupación no está necesariamente en que esta tecnología termine funcionando sin control humano, sino en la manera en que puede ser aprovechada por terceros para cometer delitos.

“El verdadero peligro, en este momento, no es que la IA se vuelva incontrolable” —aunque “habrá que trabajar en ello”—, añadió, sino “más bien que personas malintencionadas la utilicen”.

Bill Gates advierte que los hackers podrían aprovechar la inteligencia artificial para cometer delitos. Foto: Getty Images

Gates también advirtió que los próximos meses podrían traer situaciones difíciles de anticipar en materia de seguridad digital. “Durante el próximo año, especialmente en el ámbito de la ciberseguridad, nos llevaremos muchas sorpresas desagradables”, afirmó.

A su juicio, las medidas de protección que actualmente implementan las compañías dedicadas a desarrollar inteligencia artificial todavía no ofrecen suficiente resistencia frente a las amenazas informáticas.

Por esa razón, defendió la necesidad de establecer mayores controles. Entre sus propuestas mencionó la creación de un organismo internacional, impuestos relacionados con la IA y la reserva de determinados empleos exclusivamente para seres humanos.

Los recientes ataques informáticos que mantienen en alerta al mundo

Las preocupaciones de Gates aparecen en un contexto en el que diferentes organizaciones han enfrentado incidentes de seguridad digital.

Uno de los casos más recientes se conoció el 24 de noviembre, cuando se informó sobre una brecha de seguridad que afectó a redes utilizadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos. El incidente habría dejado expuesta información no clasificada, aunque todavía no se conoce el alcance completo de lo sucedido.

Una brecha informática afectó redes utilizadas por la CIA y organismos de inteligencia de Estados Unidos. Foto: LightRocket via Getty Images

También durante octubre se registró una serie de incidentes contra plataformas tecnológicas y servicios digitales. Entre ellos estuvieron el robo de aproximadamente 6.300 millones de dólares en criptomonedas a Binance y la exposición de información de clientes de Capcom. No se ha confirmado que la inteligencia artificial estuviera involucrada en esos dos ataques.

En este escenario, Gates cuestionó que las compañías puedan encargarse por sí solas de establecer los límites de seguridad de esta tecnología. “Está claro que no estamos haciendo lo suficiente”, declaró.