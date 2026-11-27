Colombia cuenta con varios territorios en los que el sol brilla con demasiada intensidad, exponiendo en mayor parte la pintura de los carros, a tal punto que llegan a deteriorar rápidamente el brillo y el color.

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Mantener el estado exterior de la carrocería en buen estado ayuda de diversas maneras, ya que es la primera línea de defensa contra varios elementos.

La pintura actúa como una barrera que protege la carrocería de la corrosión y el óxido. En el momento en que esa capa se daña, el vehículo termina expuesto a eventualidades que podrían afectar su estructura a largo plazo.

El país también cuenta con un nivel diverso de climas que van desde el calor intenso de las costas hasta las altas temperaturas de los valles. Si el sol termina combinado con un panorama húmedo y en partes costeras, el ambiente termina siendo más agresivo para el carro, acelerando la oxidación y el deterioro.

¿Cuáles son las medidas para el cuidado de la pintura de un carro bajo el sol?

De acuerdo con Seguros Bolívar, existen varias prácticas y hábitos adecuados que pueden adoptar los conductores para proteger la pintura de su carro por el sol.

La estrategia más simple y efectiva es estacionarse en una zona que cuente con sombra, de este modo evitando la exposición directa y prolongada al sol. El parqueo puede ser en un parqueadero cubierto, un garaje o incluso debajo de un árbol.

En caso de que no haya opción para estacionarse bajo una sombra, se aconseja rotar la dirección en la que parquea para que el sol no incida siempre en la misma superficie del vehículo.

Lavar el carro de forma regular también es vital para su cuidado, especialmente en climas cálidos. La aseguradora recomienda que el vehículo deba limpiar su auto al menos una vez a la semana, o más seguido si se encuentra en zonas que registren alta contaminación o polvo.

El lavado frecuente del automóvil es una de las prácticas que contribuyen a conservar la pintura, especialmente en regiones con altas temperaturas y presencia de polvo. Foto: Hyundai

Seguros Bolívar indica que el carro sea lavado temprano en la mañana o al final de la tarde, cuando la temperatura es más baja y el sol no se encuentra en su punto más alto. Realizarlo durante estos periodos evita que el agua y el jabón se sequen más rápido sobre la pintura.

Lo ideal es hacer uso de jabones que son diseñados para el lavado de carros (pH neutro) y paños de microfibra suaves para evitar rayones. También se recomienda enjuagar abundantemente para eliminar todo el jabón y secar el carro completamente para prevenir manchas de agua.