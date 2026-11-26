Bajarse del carro, cerrar la puerta y alejarse sin verificar las condiciones de seguridad puede convertirse en una oportunidad para los delincuentes. Estas acciones pueden tomar apenas 10 segundos. Por eso, la Secretaría Distrital de Seguridad lanzó un llamado a los conductores para que adopten medidas sencillas que pueden dificultar el hurto de sus vehículos y motocicletas.

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La advertencia llega en medio de una tendencia de reducción de este delito en Bogotá. De acuerdo con cifras divulgadas por el Distrito el 6 de octubre de 2026, el hurto de vehículos había disminuido un 9 % y el de motocicletas un 6 % frente al mismo periodo del año anterior. Además, las autoridades habían recuperado 832 vehículos y 1.190 motocicletas, mientras que 337 personas habían sido capturadas por hurto de estos automotores.

Sin embargo, las cifras también muestran que los conductores no deben bajar la guardia. Según la Secretaría, siete de cada diez denuncias por hurto de vehículos corresponden a la modalidad de halado, que ocurre cuando el automotor queda estacionado en la vía pública o en lugares sin vigilancia y los delincuentes aprovechan la oportunidad para llevárselo.

Cinco medidas para dificultar el hurto de su vehículo

La primera recomendación es retirar siempre las llaves del vehículo, incluso cuando la persona piense que solo estará ausente durante unos segundos. Dejar el motor encendido mientras se realiza una diligencia rápida o confiarse porque el carro está frente a la vivienda puede facilitar el trabajo de los delincuentes.

También es importante instalar mecanismos adicionales de seguridad, como un bloqueo de timón o bastón, que dificulte la manipulación y el movimiento del volante. A esto se puede sumar un sistema de alarma y, si el vehículo cuenta con esta tecnología, verificar que el GPS esté activo y funcionando correctamente.

Antes de alejarse, el conductor debe comprobar que las puertas y ventanas estén completamente cerradas. Aunque parece una acción básica, dejar una puerta sin seguro o una ventana abierta puede facilitar el acceso al interior del automotor.

Otra alternativa es instalar un cortacorriente o sistema de inmovilización, que impida encender el vehículo sin autorización. Algunos dispositivos también permiten bloquear o apagar el carro de manera remota desde una aplicación, dependiendo de la tecnología instalada.

Las medidas de seguridad no terminan al cerrar las puertas. La Secretaría también recomienda utilizar parqueaderos autorizados y evitar dejar carros y motocicletas en bahías solas, calles con poca iluminación o lugares sin vigilancia.

Los conductores tampoco deberían dejar bolsos, computadores, celulares u otros objetos de valor a la vista, pues pueden llamar la atención de los delincuentes. En los recorridos, es importante mantener la atención al entorno y conservar una distancia prudente con otros vehículos, especialmente al detenerse en semáforos.