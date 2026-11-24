En medio de los operativos de vigilancia, prevención del delito y control territorial que adelantan las autoridades en el sur de Bogotá, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de cinco hombres que se movilizaban en un vehículo particular con dos kilogramos de marihuana en la localidad de Usme.

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De acuerdo con el informe oficial divulgado por la institución este martes 24 de noviembre, el procedimiento policial se desarrolló exactamente en la calle 89 sur con carrera 7 este, en el sector del barrio El Paraíso, jurisdicción del CAI Nuevo Porvenir.

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Inspección al vehículo y hallazgo de los 2.000 gramos de marihuana

Según relataron las autoridades metropolitanas, los hechos ocurrieron cuando una patrulla del cuadrante que cumplía labores preventivas en esta zona residencial observó un automóvil de color negro ocupado por cinco personas en actitud sospechosa y procedió a hacerle la señal de pare para efectuar una verificación de rutina.

Al adelantar el registro exhaustivo al interior del automotor, los policías encontraron ocultas en el piso de la parte trasera dos bolsas plásticas transparentes con cierre hermético tipo Ziploc, las cuales contenían una sustancia vegetal verdosa con características similares a la marihuana que, tras ser sometida a pesaje y comprobación preliminar, arrojó un total de 2.000 gramos.

Cinco capturados, un vehículo inmovilizado y dos kilos de marihuana incautados durante operativo policial en Usme. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Ante la evidencia hallada en el interior del carro, los uniformados notificaron de inmediato los derechos del capturado a los cinco ocupantes y procedieron tanto a su aprehensión en flagrancia como a la inmovilización del vehículo utilizado para el transporte del alcaloide.

Antecedentes judiciales y llamado de la Policía a denunciar

El teniente coronel Óscar Flórez, comandante de la Estación de Policía Usme, entregó detalles sobre la judicialización de los implicados y reveló que uno de los detenidos ya había tenido problemas previos con la justicia por conductas asociadas al microtráfico.

“Al verificar sus antecedentes, una de ellas ya presentaba dos antecedentes por la misma situación. Es de esta manera que las personas son presentadas ante la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes”, explicó el oficial en su declaración pública.

Cinco capturados, un vehículo inmovilizado y dos kilos de marihuana incautados durante operativo policial en Usme. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Tras este resultado operativo en el sector de El Paraíso, los cinco ciudadanos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el respectivo proceso de legalización de captura e imputación de cargos.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró su compromiso institucional en la lucha frontal contra las redes de distribución de drogas en las localidades del sur de la capital e invitó a toda la ciudadanía a reportar oportunamente cualquier movimiento sospechoso o actividad que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana a través de la línea única de emergencias 123, garantizando absoluta reserva para los denunciantes.