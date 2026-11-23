La ofensiva contra Los Satanás dejó ocho presuntos integrantes capturados en diferentes procedimientos adelantados por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Las acciones se desarrollaron en Bogotá, Soacha, Barranquilla, Cartagena y Medellín, y estarían relacionadas con investigaciones por extorsiones y ataques armados contra comerciantes y transportadores.

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Uno de los operativos tuvo lugar en la localidad de Kennedy, en Bogotá, donde fueron capturados en flagrancia alias Pinky y alias Will, un hombre y una mujer de nacionalidad venezolana. De acuerdo con las autoridades, ambos presuntamente habrían disparado contra un establecimiento comercial ubicado en el barrio Tintal.

Durante el procedimiento les encontraron una pistola, dos panfletos con mensajes extorsivos, tres teléfonos celulares y una motocicleta.

Según la investigación, alias Pinky habría sido el conductor de alias El Niche, quien fue dado de baja recientemente y estaría relacionado con al menos 11 hechos delictivos, uno de ellos el homicidio de un taxista ocurrido en Soacha el 30 de septiembre de 2026.

Por su parte, alias Will, de 24 años, estaría vinculada con al menos tres hechos en los que presuntamente se habrían realizado disparos contra las fachadas de viviendas y establecimientos comerciales. La Policía indicó que los dos capturados serían pareja sentimental.

Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades por los delitos de extorsión agravada y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en su modalidad agravada. Un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

En un segundo resultado, las autoridades adelantaron procedimientos en Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá y Soacha, que permitieron la captura de otros seis presuntos integrantes de Los Satanás.

De acuerdo con las investigaciones, estas personas cumplían diferentes funciones dentro de la estructura criminal, especialmente en el manejo de los recursos obtenidos mediante las extorsiones.

Entre los detenidos se encuentran alias Nesly, colombiana de 33 años; alias Manuel, colombiano de 34 años; alias Mayfred, venezolana de 26 años; alias Juan David, colombiano de 25 años; alias Bill, venezolano de 27 años, y alias Liliana, colombiana de 24 años.

Alias Nesly fue identificada como la madrastra de alias Roniel, quien había sido detenido meses atrás por extorsión. Asimismo, alias Mayfred y alias Bill serían cuñados de alias Satanás, señalado como cabecilla de la organización.

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Durante estos procedimientos fueron incautados seis celulares, una tableta y un computador portátil. La Policía estima que la banda habría obtenido rentas ilegales cercanas a los 1.000 millones de pesos desde 2023 hasta la actualidad.

Los seis detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente por los delitos de extorsión y concierto para delinquir. Un juez les impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria.