El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, compartió cinco recomendaciones para que los ciudadanos reduzcan el consumo de energía en sus hogares, en medio de la necesidad de que los embalses del país alcancen el 80 % de su capacidad.

“Debemos prepararnos”, dijo alcalde Galán sobre posibles apagones en Bogotá y explicó el panorama

Cinco medidas para ahorrar energía en casa

Uno de los principales llamados del mandatario está relacionado con las horas de mayor consumo eléctrico.

Galán recomendó evitar el uso de secadoras, hornos y duchas eléctricas entre las 6:00 y las 9:00 de la noche, periodo en el que pidió prestar especial atención al gasto de energía.

También sugirió cambiar los bombillos tradicionales por iluminación LED, una alternativa para reducir el consumo eléctrico en los hogares.

Otra de las recomendaciones tiene que ver con el uso de la nevera. El alcalde indicó que debe mantenerse a una temperatura de entre 3 y 5 grados centígrados, permanecer bien cerrada y estar separada de la pared.

A estas medidas se suma desconectar los aparatos eléctricos que no se estén utilizando y poner en funcionamiento la lavadora únicamente cuando tenga la carga completa.

La plancha también hizo parte de los consejos del mandatario. Si es necesario utilizarla, recomendó reunir toda la ropa y plancharla en una sola jornada, en lugar de encender el aparato varias veces.

Bogotá también aplicará medidas de ahorro

Además de las recomendaciones para los hogares, Galán señaló que la Alcaldía ya expidió una directiva para que todas las entidades públicas adopten medidas obligatorias de ahorro de energía.

El mandatario explicó que el consumo de electricidad en Colombia está creciendo más rápido que la energía disponible y que el país necesita que los embalses lleguen al 80 % de su capacidad.

Por eso, hizo un llamado a los habitantes de Bogotá para que contribuyan desde sus viviendas.

La invitación es a incorporar estos cambios en las actividades cotidianas y evitar consumos innecesarios, especialmente durante las horas de mayor demanda.