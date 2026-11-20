En la mañana de este 20 de noviembre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, estuvo presente en el inicio de las obras de ampliación de la autopista Norte. El proyecto contempla una intervención integral de 17,9 kilómetros, que incluye la ampliación de la autopista, infraestructura en la carrera Séptima y la conexión con la perimetral de Sopó.

Durante la intervención, el mandatario local se refirió a los retrasos que tuvo la obra por varios problemas, el principal es la demora en la expedición de la licencia ambiental para la construcción de dicho proyecto.

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Galán aseguró que la licencia había sido archivada y que la razón principal por la que se dio este hecho fue la falta de voluntad durante el gobierno de Gustavo Petro. Adicional a ello, se sumó una falta de coordinación entre las instituciones en la administración de Claudia López.

“Debo decir que hubo una falta de coordinación con el Ministerio. El gobierno distrital anterior no fue capaz de coordinar con los actores Acueducto, Ambiente, IDU, alcaldías locales, para lograr que los conceptos estuvieran en la ley”, precisó.