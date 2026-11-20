El presidente Abelardo De La Espriella recibió en Barranquilla el premio Jerusalén. Ante esto, el canciller Gideon Sa’ar le envió un video con un sentido mensaje: “Mi amigo, mi querido amigo, presidente Abelardo De La Espriella. Es un honor para mí felicitarlo por recibir el premio Jerusalén. Usted se ha unido a un grupo distinguido de líderes de todo el mundo que han estado al lado de Israel y Jerusalén”, dijo el canciller, quien estuvo en Colombia en la posesión presidencial, el pasado 7 de agosto.

“Nadie merece más el Premio Jerusalén que tú”: canciller de Israel al presidente Abelardo De La Espriella

“Mi apoyo al pueblo de Israel no es de ahora, es de siempre”, aseguró el primer mandatario al recibir el galardón.

En esa ceremonia, recordó que se encontró con el canciller en Argentina durante la campaña y allí prometió que, de llegar al poder, reconocería la soberanía de ese país sobre los Altos del Golán, un territorio disputado históricamente con Siria, y abriría la embajada de Colombia en Jerusalén. Ambas decisiones fueron implementadas rápidamente en su Gobierno.