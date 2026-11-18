El canciller de Israel, Gideon Sa’ar, publicó un mensaje en hebrero, en sus redes sociales, en el que expresa un efusivo mensajes sobre el presidente Abelardo De La Espriella y el galardón que acaba de recibir por parte de la comunidad judía. “¡Gracias, amigo mío! Nadie merece más el Premio Jerusalén que tú. Eres un verdadero amigo de Israel y un líder firme, de palabra inquebrantable. Seguiremos realizando grandes cosas juntos para fortalecer la alianza entre nuestros países", dijo el ministro de relaciones exteriores israelí.

El presidente recibió ese premio de manos de Yaakov Hagoel, titular de la Organización Sionista Mundial, en Barranquilla. Allí recordó que se reunió con el canciller israelí en argentina, a 10 meses de las elecciones, y aseguró como desde ese momento ya había decidido que si llegaba a la presidencia tomaría dos decisiones fundamentales: abrir la embajada de Colombia en Jerusalén y reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos de Golán.

“Mi apoyo al pueblo de Israel no es de ahora, es de siempre”, aseguró.