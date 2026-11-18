La Selección Colombia cerró la fecha FIFA de noviembre con un empate frente a Chile (0-0) en el Estadio Monumental de Santiago. Luis Javier Suárez tuvo el gol de la victoria desde el punto penal, pero su cobro fue atajado por el arquero Lawrence Vigouroux.

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A raíz de este resultado, la Tricolor subió otro puesto en la clasificación mundial de selecciones y ahora se ubica en la décima posición con 1735.90 puntos.

De esta manera, Colombia regresa al ‘Top 10′ del ranking FIFA después de dos años sin conseguirlo. Su última vez en el cuadro de honor había sido en octubre de 2024, justo cuando venía del subcampeonato en la Copa América.

La clasificación sigue siendo dominada por España, selección campeona del mundo, seguida por Argentina y Francia. Un poco más atrás vienen Inglaterra, Marruecos, Portugal, Brasil, Bélgica y Países Bajos.

La principal amenaza de Colombia en el ranking FIFA es Alemania, que viene en ascenso bajo las órdenes de Jürgen Klopp y en esta fecha de Nations League le ganó con relativa facilidad a Serbia y Países Bajos.

Ranking FIFA actualizado con Colombia en la décima posición Foto: FIFA.com

La buena noticia para el combinado nacional es que conservará el décimo puesto hasta marzo del próximo año. En esa época ya debería estar oficializado el formato de las eliminatorias al Mundial 2030, que sería una Liga de Naciones como sucedió con la rama femenina.

Los partidos oficiales dan más puntos que los amistosos y esa es un arma que la Selección Colombia puede usar para seguir escalando posiciones en el ‘ranking FIFA’.

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Los 14 partidos que jugó Colombia en 2026

Néstor Lorenzo tendrá tiempo de sobra para corregir las falencias y analizar los jugadores que podría incluir en su primera convocatoria del próximo año.

Por lo pronto, el técnico argentino hizo un balance de lo que fueron los 14 partidos disputados este año entre amistosos y Mundial.

“Una cosa es el proceso de selección que está buscando el entrenador y otra cosa es el proceso de los jugadores y su actualidad en el momento que toque la competencia. Son dos líneas de tiempo que a veces van parejas y a veces no, pero uno teniendo estos partidos, viendo a los jugadores cómo entran, en qué posición, yo saco muchas conclusiones de todo lo que veo”, apuntó Lorenzo.

Néstor Lorenzo, DT de Colombia, durante el partido amistoso frente a Chile Foto: AFP

Estos fueron los resultados de este año para la Selección Colombia: