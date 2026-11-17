En el programa Planeta Fútbol, de Win Sports, el periodista Carlos Antonio Vélez reaccionó al batacazo de Once Caldas sobre Atlético Nacional. Fue este martes, 17 de noviembre de 2026.

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Once Caldas protagonizó uno de los batacazos del año en el FPC. Venció por penales a Atlético Nacional, en la semifinal de vuelta de la Copa BetPlay, y avanzó a la gran final de la competencia.

Carlos Antonio tomó un par de minutos del programa en mención, donde hablaban del partido entre Chile y Colombia (0-0), para analizar el duro golpe deportivo que significa la derrota para Nacional.

Once Caldas celebrando el paso a la final de la Copa BetPlay, tras vencer a Atlético Nacional. Foto: Colprensa - David Jaramillo.

Carlos Antonio Vélez: “Lucas González cree que es Klopp”

“Es un golpe muy duro para Nacional, durísimo. Se ha gastado una fortuna. Yo no creo que la gente de Nacional se haya gastado todo este dinero para ver al Once Caldas jugar una final de Copa, cuando tiene menos de la mitad de la nómina, y el 20% de la inversión de Nacional. Yo no creo eso”, arrancó afirmando Carlos Antonio Vélez.

“Y es un golpe, ojalá, de realidad a Lucas González. Porque es que Lucas González cree que es Klopp; y hace y le falta pelo para moña. Primero, demostró que no tiene carácter, que puso en serio riesgo el patrimonio del club a través de Rengifo. Porque eso de ‘voy a recuperar a Cardona’... ¿Qué vas a recuperar a un jugador de 35 o 36 años?”, añadió.

Luego, continuó su idea: “Después vinieron las contrataciones: James y todo lo demás. Ese es un equipo costosísimo, y cuando se arma un equipo así es para ganar todo. Desde hace rato se le viene diciendo al técnico: ‘usted está dependiendo de esas individualidades brillantes que tiene ahí’. Porque atacando es un fenómeno, pero defendiendo es un desastre”.

Muy meritorio! Sin nóminas “lujosas” y sin un presupuesto faraónico superó a su poderosos rival en todos los juegos.. en los 3 partidos NUNCA @nacionaloficial fue más. Con orden defensivo y con una mayor presencia ofensiva,comparativamente con juegos anteriores, desnudó los repetidos y muy visibles defectos defensivos del verde. Provecho! — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) November 18, 2026

Sobre el funcionamiento de Nacional, Vélez fue claro en afirmar que el verde de Antioquia no tiene “ningún tipo de concepto defensivo”.