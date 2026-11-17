Este martes, 17 de noviembre de 2026, James Rodríguez volvió a anotar con Atlético Nacional. Fue en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa BetPlay, ante Once Caldas, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

James Rodríguez descubrió detalle en su primer gol con Nacional: “Me mostraron hace 10 minutos”

Se viraliza el video del gol de James Rodríguez con Nacional desde el cable aéreo de Manizales

La anotación de James Rodríguez llegó sobre los 37 minutos del primer tiempo. El volante de Atlético Nacional entró al área, recibió un balón desde la derecha, y remató con el arco a merced.

🤩🟢¡LLEGÓ EL GOL DE JAMES RODRÍGUEZ! El volante marcó el segundo tanto de Nacional ante Once Caldas y celebró su primer gol en el Atanasio Girardot. ⚽🔥 #LACOPAxWIN https://t.co/RNfvxyhrS2 — Win Sports (@WinSportsTV) November 18, 2026

El gol de James significó el 2-0 parcial con el que Atlético Nacional se fue al descanso venciendo a Once Caldas.

Dos y contando: los goles de James Rodríguez con Atlético Nacional

Los dos goles que lleva James Rodríguez, desde que es jugador de Atlético Nacional, han sido contra Once Caldas. El primero llegó el pasado 10 de noviembre, en el empate contra el blanco blanco (1-1) en Manizales.

Ese primer gol de James con Nacional sirvió para rescatar al verde de Antioquia. Llegó cuando Once Caldas ganaba 1-0, y revivió al equipo de Lucas González de cara a la vuelta de este martes.

¡GOLAZO DE JAMES RODRÍGUEZ QUE ANOTA SU PRIMER GOL CON @nacionaloficial! El volante del 'Verdolaga' pone el 1-1 ante Once Caldas en #LACOPAxWIN ⚽🟢🏆 https://t.co/dM3IhtE0gU — Win Sports (@WinSportsTV) November 11, 2026

Resta esperare cómo se desarrolla el segundo tiempo en Medellín. La expectativa está en que Nacional logre cuidar o aumentar su marcador a favor, mientras Once Caldas está obligado a salir por el todo o nada.

Nacional y Once Caldas buscan la final de Copa BetPlay

Quien gane este martes, será el primer finalista de la Copa BetPlay 2026. Su rival en el duelo definitivo saldrá de la llave entre América de Cali e Internacional de Bogotá, cuyo compromiso de vuelta se desarrollará minutos después de que culmine el juego en Medellín, y que tiene a La Mecha ganando 1-0.

El título de la Copa BetPlay resulta atractivo para Nacional y Once Caldas, aunque en situaciones distintas. Por un lado, el verde de Antioquia ha ganado las últimas tres ediciones, mientras que el blanco blanco no tiene ninguna en su palmarés.