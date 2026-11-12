El pasado martes, James Rodríguez marcó su primer gol con Atlético Nacional en el partido que su equipo empató 1 a 1 contra Once Caldas, por la semifinal de la Copa Betplay.

Cuando el país creyó que había visto el tanto desde todos los ángulos posibles y que el primer gol de James era cuestión del periódico del miércoles, este jueves se viralizó un nuevo video de la anotación desde el cable aéreo de Manizales.

Carlos Antonio Vélez se pronunció tras el primer gol de James Rodríguez con Atlético Nacional

Video: el golazo de James Rodríguez con sonido ambiente y grabado desde la tribuna

Una pareja de jóvenes es la protagonista de este momento único. Coincidencialmente, cuando viajaban en el cable aéreo de la ciudad y sobrevolaban sobre el estadio Palogrande, William Tesillo le pasó el balón a media altura a James Rodríguez para que el ibaguereño la controlara de pecho y la mandara al fondo de la red con su pierna zurda.

La emoción embriagó a los aficionados y, entre aplausos moderados, celebraron el primer gol de James David Rodríguez Rubio con Atlético Nacional.

A continuación, el video del gol de James desde el cable aéreo de Manizales:

Este gol, al minuto 82, revivió a Nacional, que hasta ese entonces iba perdiendo 1-0 en un partido que dominó todo el tiempo su rival, el Once Caldas.

El conjunto antioqueño fue dominado por el local y la táctica del Once hacía que se viera imposible un acercamiento del conjunto paisa; sin embargo, la calidad de Tesillo y Rodríguez permitió que el país disfrutara del primer gol de una de las figuras más importantes de la historia del fútbol colombiano.

¿Este fue el primer gol de James Rodríguez en Colombia?

Aunque James Rodríguez migró desde joven al fútbol argentino, su paso por el fútbol profesional colombiano existió y le alcanzó para marcar profesionalmente, por lo que este gol contra Once Caldas no fue el primero de su carrera en el país.

Así festejó su gol James Rodríguez, a rabiar, para desahogarse del mal partido que hacía Nacional ante Once Caldas, en la semifinal ida de la Copa Betplay 2026. Foto: Cortesía Atlético Nacional

La reacción de James Rodríguez a su primer gol con Atlético Nacional: alborotó las redes

El 6 de octubre de 2007, con apenas 16 años y defendiendo los colores de Envigado Fútbol Club, James anotó su primer gol como profesional en Colombia en el partido frente a Dépor FC, disputado en el torneo de ascenso.

En ese entonces, James marcó el primer tanto y, luego, lo siguió Giovanni Moreno, sellando el 2-0 definitivo que le dio la victoria a la ‘Cantera de Héroes’.