Así quedó la tabla de reclasificación luego de la derrota de América de Cali en el TAS

Internacional de Bogotá ganó el caso contra América de Cali en el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y le quitó los tres puntos por alineación indebida de Yhormar Hurtado en el partido de Liga BetPlay disputado el pasado 26 de julio de 2026.

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Independiente Santa Fe, que también había demandado al cuadro escarlata, recibió respuesta negativa por parte del TAS y conservó el empate (0-0) que se produjo el 22 de agosto en Bogotá.

En ese orden de ideas, así quedó la tabla de reclasificación que reparte cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana del próximo año:

Lucha cerrada entre América y Santa Fe

Producto de este fallo del TAS, América de Cali queda segundo en la reclasificación con 67 puntos y la diferencia respecto a Santa Fe se reduce a su mínima expresión. El cuadro cardenal podría incluso quedar por encima si le gana a Internacional de Bogotá este viernes en el Estadio Metropolitano de Techo por la fecha 19 de la Liga BetPlay.

Los cardenales esperaban conseguir la victoria ante el Tribunal; sin embargo, se llevaron una sorpresa cuando solo prosperó la demanda del Inter contra la alineación indebida de Yhormar Hurtado.

Aparte de las consecuencias que tuvo el veredicto en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, a Santa Fe le interesaba mucho más que se viera reflejado en la reclasificación por el duelo directo que tienen con América buscando cupo a la Copa Libertadores 2027.

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Cabe recordar que la reclasificación se sigue jugando en los cuadrangulares y la final de este semestre. Eso quiere decir que americanos y santafereños todavía tienen un mínimo de siete partidos para seguir sumando hasta el desenlace de la temporada.

En este momento, Colombia tiene dos equipos clasificados a la Copa Libertadores: Junior de Barranquilla (campeón del primer semestre) y Atlético Nacional (líder absoluto de la reclasificación).

Aunque América y Santa Fe son los principales opcionados a quedarse con el otro cupo disponible por la vía de la reclasificación, hay otros equipos que tienen posibilidades matemáticas como Deportes Tolima, Once Caldas y Deportivo Cali.

Bogotá. Agosto 22 de 2026. Independiente Santa Fe enfrenta a América de Cali, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2026, en el partido válido por la fecha 6, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona). Foto: Cristian Bayona

Así está, parcialmente, la repartición de cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana para el próximo año:

Copa Libertadores 2027

Campeón del primer semestre: Junior de Barranquilla .

. Campeón del segundo semestre: por definir.

Líder de reclasificación: Atlético Nacional.

Segundo por reclasificación: América de Cali.

Copa Sudamericana 2027