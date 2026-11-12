El fichaje que se están peleando Nacional, Millonarios, Santa Fe y Deportivo Cali para 2027

Fabricio Sanguinetti, jugador uruguayo del Inter de Bogotá, ha sido relacionado con un posible movimiento a otro equipo de la Liga BetPlay para 2027. Según el diario Ovación de Uruguay, el delantero está siendo sondeado por Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe y Deportivo Cali.

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Sanguinetti llegó al equipo bogotano procedente de Deportivo Morón de Argentina y su impacto ha sido positivo para el proyecto. En 41 partidos oficiales ha marcado 13 goles, el último de ellos ante América de Cali en las semifinales de la Copa BetPlay.

Con solo 26 años de edad, el delantero uruguayo es uno de los futbolistas más apetecidos de la Liga BetPlay para el próximo semestre. No obstante, tiene contrato con el Inter de Bogotá y su salida depende de un acuerdo económico entre clubes.

“Tiene contrato por un año más con Inter, pero ya recibió propuestas de varios clubes colombianos, entre ellos Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe y Deportivo Cali. También hubo interés desde México y la MLS. El club pretende que su salida sea al exterior y entre las ofertas hay una de Santos Laguna por dos millones de dólares”, informó Ovación.

La historia no conocida de Fabricio Sanguinetti

En la entrevista para el medio uruguayo, Sanguinetti confesó que estuvo a punto de dejar el fútbol hace unos años cuando se quedó sin equipo. Hoy se sorprende al hablar de lo que está viviendo en Colombia.

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“Laburé de todo. Arranqué de reponedor en un supermercado, después fui delivery (domiciliario) en un restaurante y estuve en una farmacia porque hice un curso de auxiliar farmacéutico. De ahí me fueron y me fui con unos amigos del fútbol que son de Maldonado y tienen un lavadero. De a poco me empezaron a arreglar los horarios para poder jugar en Libertad de San Carlos”, relató.

La vida le cambió cuando se fue a jugar a Perú. “Atendí, me dijo que había estado en Uruguay y que me había visto jugar. Él tenía una chance de dirigir en la Segunda División de Perú y me dijo si quería ir. Era en el interior de Perú y el sueldo era menos que lo que yo juntaba entre los viáticos en Libertad y el laburo. La famosa última bala, ¿no? Me la jugué“, añade Sanguinetti.

Fabricio Sanguinetti juega con la número 7 en el Internacional de Bogotá. Foto: Lina Gasca

En Pirata FC logró relanzar su carrera y más adelante recibió la llamada de Patronato de Argentina, donde volvió a sentirse profesional. En 2025 pasó a Deportivo Morón y en enero de este año aceptó la oferta de Internacional de Bogotá.

Gracias a sus propios méritos, en 2027 podría dar el salto a uno de los grandes del fútbol colombiano o incluso ganarse un sueldo de estrella en México.