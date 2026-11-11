Larry Vásquez relata cómo lo robaron tras el Inter Bogotá vs. América: perdió computador, tarjetas y más

Larry Vásquez, jugador del Internacional de Bogotá, fue víctima de robo el pasado martes, 10 de noviembre. Los hechos ocurrieron entre las 9:00 p.m. y las 9:30 p.m. cerca del estadio Metropolitano de Techo, minutos después de que el cuadro capitalino jugara contra América de Cali por la ida de las semifinales en la Copa BetPlay.
Vásquez, de 34 años, relató cómo ocurrió el robo. Afirmó que tanto él como sus acompañantes están bien, pues el hecho se dio mientras estaban comiendo en un restaurante cercano al estadio. Sin embargo, hizo un llamado por si alguna persona llega a encontrar sus pertenencias, pues afirma tener información importante allí.
Larry Vásquez: “Me robaron computador, cédula, iPad, consola de videojuegos y tarjetas”
Por medio de una serie de videos, en sus historias de Instagram, Vásquez dio detalles del robo que sufrió.
Los videos los posteó este miércoles, 11 de noviembre, varias horas después de que ocurrieran los hechos. Al final, dejó una reflexión.
“Ayer, 10 de noviembre de 2026, tipo 9:00-9:30 p.m., yo salgo del partido y voy a cenar con unos amigos. Llegamos ahí, cerca del estadio (Metropolitano de Techo), era un Corral. Parqueamos, entramos al restaurante, estábamos terminando de comer, cuando uno de mis amigos va a revisar el carro y se da cuenta de que una persona sale corriendo y se sube a otro carro”, arrancó contando.
“Mi amigo revisa el carro y se da cuenta de que rompieron el vidrio de atrás. Yo había guardado mi maleta en el baúl, pero se metieron por la parte de adentro y me robaron la maleta”, añadió.
Vásquez reveló que, en la maleta, tenía computador, iPad, consola portátil de videojuegos, cédula de ciudadanía, tarjetas y otras cosas importantes.
“Hoy vengo en la mañana, un poco frustrado, por la forma y por cómo se llevan las cosas. Hago esto para contarles cómo fue que pasó. Obviamente, todos estamos bien, todo ok, no hubo nada que lamentar además de lo material, pero sí es un llamado a estar alerta. A cuidar sus cosas”, reflexionó Larry, muy recordado en Millonarios FC.
Y cerró con: “Lo pone a uno a reflexionar sobre la vida, sobre todo lo que sucede. Por cómo uno consigue las cosas, el esfuerzo que uno hace por trabajar y tener sus cositas (…) pa’lante, vamos a seguir trabajando. Todo eso se recupera”.
Historias de IG del capitán del Internacional de Bogotá, Larry Vásquez, sobre el robo que sufrió este martes 10 de nov, tras el partido contra el América por Copa Betlpay. https://t.co/8Dxs1K2zew— Camilo Nieto (@CamiNietof) November 11, 2026
El jugador de Internacional de Bogotá afirmó que está al tanto por si alguien sabe sobre el paradero de sus pertenencias hurtadas. Aclara que allí tiene información importante sobre trabajos y temas similares.