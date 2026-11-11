Tabla de reclasificación si Santa Fe gana ante el TAS por el caso Yhormar Hurtado: golpe certero al América

La polémica continúa por el caso del jugador Yhormar Hurtado en el América de Cali, tras las reclamaciones por presuntas alineaciones indebidas del lateral derecho en el equipo rojo. Todo pasa porque el futbolista habría infringido la regla de la FIFA por firmar contrato con tres equipos diferentes en una misma temporada.

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Clubes como Boyacá Chicó, Jaguares de Córdoba e Internacional de Bogotá habían dado los primeros pasos, alzaron la voz y demandaron. Santa Fe también se unió a la protesta. Al final, los dos descendidos se retiraron de la contienda legal y los dos clubes de Bogotá se mantienen en la pugna.

Se cree que Yhormar Hurtado habría infringido el reglamento luego de disputar partidos oficiales con tres equipos diferentes en una misma temporada en año calendario (2026). Esto se habría consumado con el Always Ready de Bolivia, Deportes Tolima y América de Cali de Colombia.

Este es el principal argumento porque Inter y Santa Fe mantienen la queja ante el TAS y ahora se espera un veredicto en próximas horas que si sale a su favor, perjudicaría en gran medida al América de Cali en la tabla de la Liga Betplay y la reclasificación.

Jugadores de América de Cali Foto: Colprensa

Inter de Bogotá y Santa Fe piden rectificación ante Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y esto le daría un efecto negativo al América en sus aspiraciones de obtener cupo internacional mediante la reclasificación si no es campeón. Además de eso, en la Liga Betplay bajaría puestos y colocaría en riesgo el punto invisible.

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El efecto se hace más agudo porque Santa Fe es rival directo en la zona alta de las dos tablas. La resta de puntos y la suma de su rival en el escritorio le dañaría los planes en este remate de temporada o le haría la tarea más complicada.

Si el fallo es en su contra, América de Cali tendría una resta de cuatro puntos en la tabla de la reclasificación y Santa Fe sumaría dos.

Reclasificación al final de la fecha 18. Los dos primeros de esta tabla que no sean campeones de Liga van a fase previa de Libertadores (Junior ya no cuenta para esta tabla). Los tres siguientes, a Sudamericana. https://t.co/pIzDo7W4yA — José Orlando Ascencio (@josasc) November 10, 2026

El club vallecaucano se complicaría y el ‘León’ le pasaría y se quedaría con esa casilla de forma parcial, a la espera del desarrollo de los cuadrangulares.

Cabe recordar que Atlético Nacional tiene el primer puesto fijo y ya aseguro presencia en la Copa Libertadores 2027.

América quedaría con 66 puntos en la tabla, detrás de Santa Fe, que alcanzaría el umbral de los 68, haciendo más reñida la pelea por esa posición.

Atlético Nacional - 94 puntos Santa Fe - 68 América de Cali - 66 Deportes Tolima - 63 Junior - 63 (no cuenta) Deportivo Cali - 61

¿Cómo quedarían distribuidos los cupos si el fallo sale en contra del América?

Copa Libertadores 2027

Junior de Barranquilla, campeón del primer semestre.

Campeón del segundo semestre: por definir.

Atlético Nacional, primero de la reclasificación, parcialmente.

Santa Fe, segundo de la reclasificación, parcialmente.

Copa Sudamericana 2027

Campeón de la Copa BetPlay 2026: por definir.

América de Cali, mejor ubicado en la reclasificación sin cupo a Libertadores, parcialmente.

Deportes Tolima, segundo mejor ubicado, parcialmente.

Deportivo Cali, tercero mejor ubicado, parcialmente.

Santa Fe y América a la expectativa

Existe la posibilidad que al América de Cali le quiten puntos, pero no es necesario que el TAS decrete unidades para Santa Fe e Inter de Bogotá.

Si eso es así, solo se mencionaría la caída del club caleño a 66 puntos, empatando con Santa Fe. Por su parte, si el fallo sale a su favor, todo queda como está a hoy.