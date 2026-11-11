Las rutas de TransMiZonal tienden de manera usual a cambiar su recorrido, ya sea quitándolas, extendiéndolas o recortándolas, como pasó recientemente con las rutas de D904 - Pontevedra y F718 - La Rivera.

Este 11 de noviembre la empresa confirmó que añadirá a las rutas L312 Moralba y K312 Fontibón Brisas una ruta de refuerzo circular para la localidad de San Cristóbal.

En este caso, tendrá el nombre de “Circular L312″ e iniciará su recorrido en el barrio Horacio Orjuela y terminará en la estación de TransMilenio Avenida Primero de Mayo, de la troncal Carrera Décima, el recorrido también se dará de forma inversa.

Trazado de la ruta Circular L312 Foto: TransMilenio

Esta ruta circular hará sus recorridos únicamente en las horas pico de la tarde, es decir, de 4:30 p.m. a 7:00 p.m.

Este añadido tendrá la misma ruta que la L312 Moralba hasta la estación, por lo que, si una de sus paradas se encuentra antes del lugar, tendrá un beneficio en tiempos de espera.

TransMilenio cerrará en un sentido una estación de la troncal norte: estas serán las rutas afectadas

Esta ruta circula y se une a las rutas añadidas de los últimos días, como la A411 Paloquemao - F411 Camelia, que ayudaría a los pasajeros a tener mejor acceso a la Avenida Carrera 30 y su ruta troncal.

Le recomendamos estar atento a los informes que TransMilenio y la Secretaría de Movilidad hacen en sus canales oficiales para saber de qué cambios de ruta pueden llegar a perjudicarle o beneficiarle de acuerdo a la situación.