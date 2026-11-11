Camión varado genera fuerte congestión en la calle 80 de Bogotá: hay cierres intermitentes y cambios en rutas

Un camión varado está causando problemas de movilidad en la calle 80 de Bogotá durante la noche de este miércoles, 11 de noviembre. La emergencia ha obligado a realizar cierres intermitentes mientras una grúa adelanta las maniobras para retirar el vehículo.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el camión quedó detenido en el kilómetro 1 de la vía, en sentido Siberia-Bogotá. La situación afecta principalmente el ingreso a la capital, aunque también se reporta tráfico lento hacia el occidente desde la carrera 96.

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Las autoridades realizanlas labores para retirar el vehículo de la calzada y restablecer el tránsito. Mientras avanzan las maniobras, los conductores deben tener en cuenta las restricciones temporales y posibles demoras en sus desplazamientos.

Alimentador suspendido

La situación también afecta el transporte público. Debido a la congestión y a los cierres en el corredor, se suspendió temporalmente la operación de la ruta 1-8 Calle 80 y el servicio Dual D81 retorna hasta el Portal 80.

Se recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales del sistema para conocer las novedades en el servicio y verificar cuándo se restablece la operación habitual.

Los conductores que se dirigen hacia Bogotá por este corredor pueden considerar tiempos adicionales de desplazamiento y atender las indicaciones de los agentes de tránsito mientras se supera la emergencia.