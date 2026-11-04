Un accidente de tránsito genera fuertes complicaciones en la movilidad del área metropolitana de Bucaramanga durante la mañana de este miércoles 4 de noviembre.
Una tractomula se salió de la vía y terminó atravesada en la calzada contraria del Anillo Vial, entre Girón y Floridablanca, provocando una importante congestión vehicular.
Tractomula quedó atravesada
De acuerdo con la información conocida, el vehículo de carga se movilizaba en sentido Floridablanca-Girón.
Por circunstancias que todavía no han sido establecidas, se salió de la vía y terminó atravesado sobre el carril contrario.
El accidente ocurrió a la altura de la bomba Cotrasur, cerca de la calle 200 y del conjunto residencial Mediterrané Royal. Durante el incidente también resultó afectado un vehículo particular.
La posición en la que quedó la tractomula interrumpió la circulación de los automotores que se desplazaban en sentido Girón-Floridablanca, uno de los tramos afectados por la emergencia.
El accidente provocó un fuerte represamiento vehicular, especialmente para quienes necesitaban desplazarse hacia Floridablanca.
Conductores que transitaban por el sector compartieron reportes de la situación y advirtieron sobre las dificultades para avanzar.
Uno de los usuarios de la vía recomendó a quienes todavía podían hacerlo tomar el retorno hacia el sector de El Bosque para salir a la autopista y evitar quedar atrapados en la congestión.
Mientras tanto, en el lugar se esperaba la intervención de agentes de tránsito para controlar la circulación y adelantar las labores necesarias para retirar el vehículo de carga.
Accidente de tránsito en el anillo vial sentido Girón-Floridablanca: un vehículo de carga pesada quedó atravesado en los dos carriles. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/4EV2zjJz8V— Revista Semana (@RevistaSemana) November 4, 2026
¿Cuándo se restablecerá la movilidad?
Por ahora, no se ha establecido cuánto tiempo tardará la atención del accidente ni cuándo quedará habilitado nuevamente el paso por este corredor.
Tampoco se cuenta con un balance confirmado sobre posibles personas lesionadas. Las causas del siniestro deberán ser establecidas por las autoridades correspondientes.
Se recomienda a los conductores buscar rutas alternas, reducir la velocidad y atender las indicaciones de los agentes de tránsito mientras se supera la emergencia.