Un nuevo atentado terrorista se registró en la vía Panamericana en el sector de El Estrecho, entre Popayán y Pasto. Según fuentes la fuerza pública, una volqueta bomba fue activada en inmediaciones de una estación de Policía.
Volqueta con explosivos fue activada en el sector de El Estrecho, en la vía Panamericana, cerca de una estación de Policía. Autoridades verifican la situación. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/YCIQQN7KDt— Revista Semana (@RevistaSemana) November 4, 2026
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