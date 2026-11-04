Nación

Nuevo atentado sobre la vía Panamericana; volqueta bomba fue activada en El Estrecho, cerca de una estación de Policía

Las autoridades verifican si la acción terrorista dejó heridos.

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Redacción Semana
4 de noviembre de 2026 a las 11:27 a. m.
Atentado en la vía Panamericana entre Pasto y Popayán.
Atentado en la vía Panamericana entre Pasto y Popayán. Foto: Suministrado a SEMANA.

Un nuevo atentado terrorista se registró en la vía Panamericana en el sector de El Estrecho, entre Popayán y Pasto. Según fuentes la fuerza pública, una volqueta bomba fue activada en inmediaciones de una estación de Policía.

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