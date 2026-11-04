Para la 1:00 p. m. de este miércoles, 4 de noviembre, está programada la declaración de la exsenadora del partido Comunes, Sandra Ramírez, ante la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La excongresista deberá dar su declaración ante varios señalamientos que la vinculan con el reclutamiento de menores con fines de explotación sexual dentro de las filas guerrilleras durante el conflicto armado.

Frente a este caso, la magistrada ponente de este expediente, Lily Andrea Rueda Guzmán, aseveró que en las últimas horas se tomó la decisión de que la audiencia se realizara de forma virtual.

Víctimas cuestionan decisión de la JEP en el proceso contra Sandra Ramírez. No les pondrá la cara

“La señora Sandra Ramírez tiene una condición de riesgo extremo; no es extraordinaria como la mayoría de las personas”, explicó la magistrada Rueda Guzmán.

“¿Qué significa que una persona tenga riesgo extremo? Pues que además de las amenazas y los posibles atentados a su vida e integridad, pues tiene una naturaleza grave e inminente”, complementó.

Para tomar esta decisión se tuvo en cuenta un informe de la Unidad Nacional de Protección (UNP) sobre el caso de la exsenadora.

Sandra Ramírez y Deisy Dorelly Guanaro, víctima de reclutamiento infantil de las Farc. Foto: SAMANTHA CHÁVEZ

“No hay un riesgo más alto que ese en este país. Es apenas razonable dar garantías de seguridad y protección. No es una garantía para la compareciente, sino para el proceso”, explicó. “Se debe seguir ahondando en la investigación para su esclarecimiento”, dijo.

La magistrada aseveró que varias de las víctimas reconocidas en este proceso coadyuvaron a la petición para que la audiencia se realizara de manera virtual.

“Lo que yo quiero hacerle ver al país sobre este caso es la magnitud (…), el sufrimiento de niños y niñas en la vida intrafilas. Una investigación que nunca se había hecho”, relató la magistrada ponente.

En este sentido, aseguró que no se puede hablar de un comportamiento negligente, ni demorado en este macrocaso.

Casualmente, este miércoles, se anunció la imputación contra nueve excomandantes guerrilleros por malos tratos, torturas, ejecuciones y juicios a los niños y niñas que estaban en las filas de las Farc.