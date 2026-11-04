Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores de Gustavo Petro, se volvió a pronunciar en sus redes sociales sobre el rumbo que tomó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Su voz es crítica, tal como lo dejó ver en una entrevista con SEMANA.

La teoría de Leyva es que el alto tribunal de paz fue modificada en su camino: “La JEP de hoy no fue la acordada oficialmente. Se trata de un engendro impropio auto reglado carente de las atribuciones jurídicas que se atribuye. La verdadera JEP está reglada en un documento único con valor universal”.

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Para el exfuncionario, que también colaboró con el acuerdo de paz que pactó la extinta guerrilla de las Farc-EP con la administración de Juan Manuel Santos, la concepción original de la Jurisdicción se encuentra dictado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Así lo explicó el excanciller en una carta que divulgó en sus redes sociales: “El citado documento se originó en acuerdos especiales y en una declaración unilateral de Estado que es obligatoria para todos los estados del mundo. La propia Corte Internacional de Justicia ha sido clara al respecto”.

Las críticas de Leyva fueron más allá: “Aquello inventado por la JEP usurpadora, como la denominada movilidad vertical y la llamada verdad previa, igual que la presencia de alto personal suyo que es juez y parte, invalida su actuación; y muchas iniciativas y situaciones suyas más altamente descalificadoras”.