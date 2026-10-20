Álvaro Leyva dijo en vivo cómo le ha parecido el mandato de Abelardo De La Espriella: “No sé si me explico”

En El Debate de SEMANA, al excanciller del gobierno Petro, Álvaro Leyva, le fue consultado por el mandato del presidente Abelardo De La Espriella.

“Piense que está cumpliendo con lo que él manifestó durante su campaña. El arranque es la seguridad. Y a propósito de la seguridad, él tiene su forma de manifestar sus deseos por alcanzarla”, dijo Leyva.

Así mismo, Leyva dijo enfáticamente que él no ha visto, por el momento, alguna irregularidad en la manera como De La Espriella ha buscado llevar a cabo su plan de seguridad en el país.

“Y los procedimientos, pues yo no los veo en ninguna parte. Entonces, él tiene su forma y yo le respeto su forma. Yo no soy quién para entrar a señalar que él está equivocado en su forma. Él está buscando la seguridad, la seguridad y la seguridad y hasta el momento no veo que haya incurrido en un comportamiento doloso. No sé si me explico”, destacó en El Debate, el excanciller del gobierno Petro.

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En tal sentido, Leyva recalcó que el jefe de Estado está cumpliendo lo que en su momento prometió en campaña.

Por otra parte, Leyva criticó en El Debate al excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevistando en El Debate a Álvaro Leyva. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Yo lo conozco, lo he conocido bastante. Yo soy muy respetuoso de la gente, yo puedo discrepar. Me parece que no tiene las condiciones. No tiene las condiciones para ser un jefe de una oposición en un momento como el presente. De golpe, ni siquiera tiene las condiciones para ser jefe de la oposición en cualquier momento diferente al actual. Esa es mi posición; así lo pienso. Eso requiere garra, requiere conducción, requiere credibilidad, sin ánimo naturalmente de tacharlo de algo que no corresponda, porque no tengo por qué hacerlo, pero respondo a su pregunta, sí, que es muy clara”, señaló Leyva, al ser consultado sobre el rol de Cepeda como líder de la oposición.