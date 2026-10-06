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Álvaro Leyva enciende alarmas: “La JEP de hoy no es lo estipulado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”

El exministro de Relaciones Exteriores de Gustavo Petro se pronunció sobre el alto tribunal de paz.

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Redacción Semana
6 de octubre de 2026 a las 6:53 a. m.
Excanciller Álvaro Leyva.
Excanciller Álvaro Leyva. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Siguen las críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta vez, por cuenta de Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores de Gustavo Petro y reconocido en la opinión pública por su cercanía con el Acuerdo entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc-EP.

Leyva encendió las alarmas sobre el rumbo que tomó el alto tribunal de paz, que hoy es cuestionado por diferentes sectores políticos por sus millonarios gastos y la demora en la implementación de su justicia.

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Así lo dejó ver en un trino que difundió en la mañana de este 6 de octubre: “La JEP de hoy no es lo estipulado, lo consagrado, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su documento S/2017/272. ¿Hoy la JEP es una provocadora metamorfosis de lo allí señalado? ¿Kafkas haciendo de magistrados? Habría que decirles, ¡mamola!“.