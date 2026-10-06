Álvaro Leyva enciende alarmas: “La JEP de hoy no es lo estipulado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”

Siguen las críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta vez, por cuenta de Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores de Gustavo Petro y reconocido en la opinión pública por su cercanía con el Acuerdo entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc-EP.

Leyva encendió las alarmas sobre el rumbo que tomó el alto tribunal de paz, que hoy es cuestionado por diferentes sectores políticos por sus millonarios gastos y la demora en la implementación de su justicia.

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Así lo dejó ver en un trino que difundió en la mañana de este 6 de octubre: “La JEP de hoy no es lo estipulado, lo consagrado, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su documento S/2017/272. ¿Hoy la JEP es una provocadora metamorfosis de lo allí señalado? ¿Kafkas haciendo de magistrados? Habría que decirles, ¡mamola!“.