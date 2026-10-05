“La soberbia del presidente de la JEP es inadmisible”: así calificó Francisco Barbosa la gestión de Alejandro Ramelli al frente del tribunal

Durante su intervención en El Debate de SEMANA, el exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, analizó el presente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y cuestionó las posturas adoptadas por las directivas del tribunal frente a los ajustes fiscales que enfrenta el país.

Exfiscal Francisco Barbosa radicó una denuncia tras la revelación de SEMANA de “chuzadas” en la DNI

Sobre la reacción institucional ante el recorte de recursos, Barbosa afirmó: “Frente al desarrollo de la JEP, yo creo que la JEP ha cometido múltiples errores. La soberbia del presidente de la JEP en los últimos días es inadmisible”.

Francisco Barbosa reveló qué le pidió a la Fiscalía tras conocer supuesto espionaje durante el gobierno Petro: “Quedé impactado”

El exjefe del ente investigador rechazó que la entidad acuda a instancias internacionales para protestar por las reducciones en el presupuesto público: “Uno no puede, en el marco de un déficit fiscal como el que estamos viviendo, cuando piden una reducción de 180.000 millones o 170.000 millones, mandar una carta pataleando ante la Corte Penal Internacional diciendo: ‘Por favor, ayúdenos porque nos van a cerrar’”.

Asimismo, le restó peso a la apelación ante la justicia internacional y cuestionó el presente de dicho tribunal: “Habría que contarle al Dr. Ramelli que hoy la Corte Penal Internacional está sufriendo una crisis de legitimidad enorme”.

“El mismo exfiscal de la Corte Penal Internacional salió hace unos meses justamente por acoso sexual a funcionarias; allá no hay nadie que dirija. La situación es muy compleja y, al mismo tiempo, varios de esos jueces perdieron la visa a los Estados Unidos”, señaló Barbosa.

Cuestionamientos a la falta de decisiones y al régimen sancionatorio

Al referirse a la efectividad operativa de la jurisdicción de paz, Barbosa puso en duda el impacto real de las actuaciones judiciales logradas hasta el momento. “El Dr. Ramelli dice que con esa reducción prácticamente quedan inoperantes y que los perjudicados van a ser las víctimas, pero las víctimas siempre han estado perjudicadas”, sostuvo el exfiscal.

En relación con los resultados presentados por el tribunal transicional, el exfiscal enfatizó la escasez de condenas contundentes: “Como ustedes dijeron en los datos, son cuatro sentencias. Yo tuve como fiscal general de la nación que tener relación con tres o cuatro presidentes de la JEP.

“Yo me acuerdo que en las conversaciones que tenía les decía: ‘Yo no voy a acabar la JEP, no era mi función como fiscal general; nosotros colaborábamos en lo que teníamos que colaborar, pero ¿dónde están las decisiones? Va a llegar un momento en que el país va a pedir las decisiones y ¿dónde están las sanciones?”, señaló Francisco Barbosa.

Frente al argumento del modelo de justicia transicional, Barbosa remarcó la importancia del castigo: “¿Dónde están las sanciones? Porque las sanciones son fundamentales. ¿Dónde está el régimen sancionatorio? Alguien me dirá: ‘Sí, pero es que no es un régimen retributivo, sino que es un régimen transicional’. No, no, no. ¿Dónde están las sanciones transicionales? ¿Dónde está finalmente la parte final de la JEP? Porque la JEP va hasta el 2028. ¿Dónde está el trabajo final de las salas?”.

Reproches a la Comisión de la Verdad y a las medidas de reparación

Barbosa también dirigió sus críticas hacia el trabajo presentado en su momento por la Comisión de la Verdad y cuestionó el trasfondo ideológico que, según él, rodeó la entrega de su informe final.

“¿Cómo es posible que la Comisión de la Verdad hiciera un informe que se lo restregaron al presidente Duque, porque se lo restregó el cura De Roux al final de su gobierno, y luego Petro lo recibiera como presidente electo?”, expresó Barbosa.

Según su visión, el relato histórico construido en dicho documento desdibujó la realidad del conflicto armado: “Allá desaparecieron la historia de la violencia colombiana de dos siglos y el mundo empezó con Marquetalia, El Pato, El Guayavero (…) Marulanda era un berraco, Tiro Fijo y Raúl Reyes eran unos ídolos nacionales; es decir, una narrativa bandida en Colombia”.

El exfiscal puso en duda que la JEP intente asumir tareas de esclarecimiento cuando su mandato original era distinto: “Inmediatamente después de que termina la Comisión de la Verdad, ahora la JEP dice que está procurando por la verdad. ¿Cuáles son entonces las funciones? La función de la Comisión era la verdad; la función de la justicia transicional, del tribunal de paz y de las salas era hacer justicia, no hacer verdad”.

Por último, ironizó sobre los actos de reparación comunitaria y la falta de indemnizaciones sustanciales para los afectados por el conflicto, al referirse a las fotos que publicó la misma JEP de Timochenko arreglando un cementerio con un machete y limpiando.

Sobre ese hecho, el exfiscal Barbosa comentó: “La pregunta frente a las víctimas es: ¿cuál va a ser la respuesta?, ¿cuántas gallinas le vamos a dar a cada víctima? Porque finalmente es así: le van a dar tres gallinas a cada víctima, un bulto de papa, remolacha… ¿Qué les van a dar? Ah, y unas tierras que entregaron en baldíos”.