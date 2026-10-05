El exfiscal Francisco Barbosa advierte que el gobierno de Gustavo Petro actuó como “una organización criminal”

Luego de las revelaciones de SEMANA, que advierten un plan de interceptación de comunicaciones, diseñado y ejecutado desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en el gobierno de Gustavo Petro, el fiscal Francisco Barbosa fue mencionado como víctima de los seguimientos ilegales. El exfiscal se acercó a la Fiscalía a denunciar.

Francisco Barbosa se pronuncia tras portada de SEMANA y anuncia acción penal por presunto espionaje ilegal en su contra

Junto a su abogado, Barbosa le solicitó a la Fiscalía resguardar toda la información que aparece en una auditoría ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella a la Dirección Nacional de Inteligencia y de esta manera adelantar los actos de investigación que se necesiten en el propósito de esclarecer la situación.

Barbosa fue más allá y aseguró que el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro actuó como una organización criminal y de eso dan cuenta las pruebas y las evidencias recuperadas hasta el momento en las auditorías forenses que se adelantan en diferentes entidades, particularmente en la DNI.

“Dirección Nacional de Inteligencia bajo cadena de custodia, la evidencia obtenida en esa auditoría forense: 147 terabytes de información, cinco teléfonos celulares y tabletas junto con los informes de auditoría y se ordene también, entre varias actividades, tratar de determinar cuáles eran esas misiones de trabajo”, señaló el exfiscal.

Francisco Barbosa aseguró que la Dirección Nacional de Inteligencia actuó como una “parafiscalía”, y eso lo tiene que saber el país, para exigir respuestas de las investigaciones que se adelanten, sobre todo cuando se trata de una violación a los derechos fundamentales y que involucró a más personas.

“Los mismos que denunciaban este tipo de prácticas. Entonces ahora están en la palestra porque cuando tuvieron el poder utilizaron ese tipo de entidades para hacer lo que se les diera la gana. Colombia no puede ser gobernada de esa manera; aquí básicamente lo que demuestra es que en el cuaderno pasado hubo una organización criminal”, explicó Barbosa.

En la denuncia, el exfiscal solicita que se adelanten los actos de policía judicial que corresponden en el propósito de establecer la responsabilidad de los funcionarios que estuvieron a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia y que habrían ordenado los seguimientos e interceptaciones que ahora se hacen parte de su denuncia.

Aseguró que se siente perseguido, luego de las revelaciones de SEMANA en las que se advierte que fue una orden de trabajo donde se incluyó interceptar las comunicaciones y adelantar los seguimientos, para establecer sus movimientos. Una vez salió del ente acusador, Barbosa habló a los medios de comunicación y contó los detalles del caso.