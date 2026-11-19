Una nueva tragedia enluta las vías de Bogotá luego de que un hombre perdiera la vida en la tarde de este jueves 19 de noviembre de 2026 mientras realizaba arreglos mecánicos en plena vía pública en el sur de la capital.

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El fatal incidente se registró en la localidad de Rafael Uribe Uribe, exactamente en la diagonal 40 sur con carrera 28 en sentido sur-norte, donde la víctima quedó atrapada bajo su propio automotor.

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De acuerdo con las versiones entregadas por testigos en el sector, la emergencia ocurrió cuando cedió el soporte que sostenía el carro en medio de la maniobra.

El reporte ciudadano sobre la falla del gato hidráulico

A través de plataformas digitales, habitantes y transeúntes que presenciaron la escena alertaron rápidamente a los organismos de socorro tras advertir la gravedad de lo sucedido.

“Según reportes, un vehículo le cayó encima a un ciudadano que se encontraba reparándolo con un gato hidráulico, quien lamentablemente falleció en el lugar”, detallaron usuarios en redes sociales al documentar la presencia de las autoridades en el punto. Pese a la reacción de la comunidad y de los servicios de emergencia, el impacto resultó mortal de manera instantánea.

5:21 p.m. #Atención | Localidad de Rafael Uribe ⛔️Cierre vial en la diagonal 40 sur con carrera 28 en el sentido sur - norte, por persona fallecida en la vía. 👮Grupo Guía y @TransitoBta apoyan el desvío del tráfico en el sector. — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 19, 2026

El suceso generó conmoción entre los residentes y comerciantes de este sector de Rafael Uribe Uribe, quienes reiteraron el llamado a extremar las medidas de seguridad y utilizar soportes adicionales al momento de intervenir vehículos debajo de la carrocería en la calle.

Cierre vial y restablecimiento del tránsito en el sur de Bogotá

Ante el fallecimiento del ciudadano sobre el corredor vial, la Secretaría Distrital de Movilidad activó un operativo de restricción vehicular para permitir el ingreso de las unidades de investigación criminalística.

“5:21 p. m. Localidad de Rafael Uribe: cierre vial en la diagonal 40 sur con carrera 28 en el sentido sur-norte, por persona fallecida en la vía; Grupo Guía y Tránsito Bogotá apoyan el desvío del tráfico en el sector”, informó inicialmente la entidad distrital.

7:07 p.m. ⚪️Localidad de Rafael Uribe ✅ Finaliza cierre y labores de investigación en la diagonal 40 sur con carrera 28 en el sentido sur - norte. 👮Grupo Guía agiliza el tráfico en el sector. — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 20, 2026

Durante casi dos horas, los agentes civiles y policías de tránsito canalizaron el flujo automotor por vías aledañas para evitar mayores represamientos en plena hora pico de la tarde.

“7:07 p. m. Localidad de Rafael Uribe: Finaliza cierre y labores de investigación en la diagonal 40 sur con carrera 28 en el sentido sur-norte; Grupo Guía agiliza el tráfico en el sector”, concluyó el Distrito, confirmando la normalización del paso en este punto de la ciudad.