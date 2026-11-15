El pasado martes, 10 de noviembre, se presentó un grave accidente hacia las 6:20 de la mañana, en la localidad de Usaquén, en Bogotá.

Ese día, una estudiante de 16 años del colegio Alameda Norte, identificada como Nicole Andrea Pedraza, fue arrollada por una camioneta. Gravemente herida la adolescente fue trasladada hasta un centro hospitalario donde estuvo luchando por su vida, pero murió durante las últimas horas.

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Tras a muerte de la adolescente, desde el Distrito se pronunciaron. María Fernanda Ortiz Carrascal, Secretaria Movilidad, indicó que como autoridad de tránsito, esa entidad está a disposición de las autoridades para esclarecer ese hecho que terminó con la muerte de Nicole Andrea Pedraza.

La funcionaria también envió un mensaje de condolencia a los familiares de la adolescente.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Nicole Andrea Pedraza. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan doloroso y les expresamos toda nuestra solidaridad.Como autoridad de tránsito, reiteramos nuestra disposición para aportar la información y el apoyo que requieran las autoridades para esclarecer lo ocurrido. La protección de la vida es y seguirá siendo nuestra prioridad. Reafirmamos todo nuestro compromiso con la seguridad vial para proteger a todos los que nos movemos por la ciudad”, indicó puntualmente a través de X, la secretaria de Movilidad.

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Desde la Alcaldía Local de Usaquén también se pronunciaron sobre ese lamentable accidente que enluta a una familia en la capital del país.

“La Alcaldía Local de Usaquén lamenta profundamente el fallecimiento de Nicole Andrea Pedraza García, ocurrido tras un siniestro vial en nuestra localidad. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus padres, familiares, amigos y comunidad educativa, y los acompañamos con respeto en este difícil momento. Reiteramos nuestro compromiso con la protección de la vida y hacemos un llamado al respeto y la responsabilidad de todos los actores viales”, expresaron puntualmente.