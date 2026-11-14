La tecnología le cuesta la tranquilidad a los edificios en Bogotá: comunidades viven robos tras la ausencia de vigilantes

Una de las grandes preocupaciones de los bogotanos desde hace varios años es la seguridad. Tras la incursión de bandas delincuenciales que operan y mutan cada vez más rápido, se fortalecen y logran conquistar más territorios, los ciudadanos han quedado desprotegidos dadas las falencias en materia de seguridad que tiene la capital.

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Hace algunos años surgió un nuevo problema por cuenta de la migración de la celaduría convencional a servicios o sistemas de seguridad inteligentes: no necesitan de la presencia de un humano en las porterías de los edificios y supuestamente garantizan la misma seguridad. Sin embargo, estos parecen ser vulnerables y, a la par, están invadiendo las porterías de cientos de copropiedades en la ciudad.

En algunos edificios tomaron la decisión porque el incremento del salario mínimo, fijado en un 23 por ciento en el Gobierno Petro, aumentó los gastos en las copropiedades y una de las soluciones fue prescindir de los puestos de vigilancia para ahorrar dinero. No obstante, el remedio no ha sido positivo.

Foto 1: cámara de seguridad | Foto 2: Presunto delincuente abriendo la puerta del edificio. Foto: Fotos de Getty y El Tiempo

SEMANA habló con varios ciudadanos en distintas zonas de la capital que se refirieron a los casos registrados. El sector de Santa Bárbara, al norte de la ciudad, es uno de los más golpeados, pues la mayoría de las copropiedades cuentan con esos sistemas.

Uno de los ciudadanos que reside en dicho sector aseguró que en su cuadra cuatro de los cinco edificios ya están automatizados. El principal inconveniente es la recurrencia con la que se disparan las alarmas, que dan cuenta de los merodeadores en la zona que buscan las debilidades de los sistemas.

Las copropiedades han migrado a sistemas tecnológicos, entre otras cosas, por el incremento del salario mínimo que hizo el Gobierno Petro de 23%. Foto: COLPRENSA

Allí ya se han registrado dos hechos. Uno de ellos fue efectivo y los ladrones alcanzaron a subir a un segundo piso del edificio, dado que la ventana de uno de los apartamentos había quedado abierta. Lograron robarse un computador a través de lo que se denomina una “escalera humana”. Había un carro que los estaba esperando al frente y nadie se dio cuenta.

Indicó que allí solo existe un “portero virtual”, una persona en una especie de videollamada en una pantalla, que se encarga de hacer la conexión entre los residentes y los visitantes, pero que no cumple labores de seguridad. Además de ello, aseguró que los garajes son las partes más críticas, pues, al no contar con el apoyo de un vigilante armado, los fleteros la tienen mucho más fácil a la hora de entrar al edificio.

Foto de referencia de un delincuente tratando de ingresar a un edificio. Foto: Getty Images

Otro caso ocurrió en Chapinero, ya que allí la mayoría de los edificios también están automatizados. SEMANA habló con una de las administradoras de una copropiedad del sector, quien aseguró que solo en su edificio ya se registraron dos intentos de robo. Uno fue consumado, dado que los ladrones lograron violentar la puerta de uno de los apartamentos. En el segundo caso ingresaron hasta la recepción. Además, indicó que la asamblea tomó la decisión de invertir en el sistema tecnológico para reemplazar los turnos de vigilancia y así evitar un alza mayor en el costo de la administración.

Un último caso dejó ver que uno de los edificios que ya contaba con automatización tuvo que regresar parcialmente a la vigilancia privada con un portero, pues en Chapinero un joven fue drogado y, al llegar a su vivienda, no pudo ser auxiliado, dado que no había un portero en el lugar.

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Andrés Nieto, experto en seguridad, aseguró que el 89 por ciento de los ladrones entran a las viviendas sin utilizar armas, con puertas abiertas, errores humanos, chips, cámaras desconectadas, entre otros aspectos. Los hurtos a vivienda a la fecha son de 5.459, cifra que va en aumento dadas las 5.412 denunciadas en la misma fecha el año pasado. Lo ideal, si los edificios quieren migrar a esta tecnología, es hacerlo de manera gradual, eliminando un turno a la vez y con un tiempo de transición de 6 a 12 meses.

Raquel Garavito, presidenta de Fedeseguridad, sostuvo que otro de los problemas es que los edificios migran a estos sistemas sin contar con asesoría ni protocolos necesarios, lo que aumenta su vulnerabilidad.

En Bogotá, durante el primer semestre y según sus cifras, el aumento de robos ha sido de un 16 por ciento y cerca de 18 familias al día los denuncian. Lo dicho por Garavito va en la misma línea de lo que asegura Nieto, y es que los sistemas no deberían reemplazar la vigilancia, sino complementarla: las cámaras pueden servir para identificar al ladrón, pero no para evitar el robo.