Los comerciantes aseguran que las intimidaciones continúan y piden respuestas frente a los homicidios y las extorsiones.

Amenazas terroristas habrían sido enviadas desde una cuenta de correo de la Alcaldía de Bogotá

El miedo se apoderó de los comerciantes de Las Ferias

Trabajar en la plaza de mercado de Las Ferias, en Bogotá, se ha convertido en motivo de preocupación para varios comerciantes.

Las amenazas de muerte, las exigencias económicas y los asesinatos denunciados en este sector de la localidad de Engativá tienen en alerta a los vendedores.

De acuerdo a lo que se sabe hasta el momento, hombres armados llegan directamente a los establecimientos y exigen dinero a cambio de no atentar contra la vida de sus propietarios o afectar sus negocios.

Uno de los aspectos que más preocupa es que estos sujetos se presentarían en nombre de organizaciones criminales como el Tren de Aragua y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Las cantidades exigidas, según los testimonios recogidos por el medio, van desde los $300.000 hasta el millón de pesos.

Las intimidaciones estarían afectando la actividad comercial y la tranquilidad de quienes dependen de sus establecimientos para sostener a sus familias.

Ante el temor de nuevas agresiones, algunos vendedores contemplan la posibilidad de abandonar sus negocios.

Imagen de referencia plaza de mercado de Bogotá Foto: Alcaldía de Bogotá.

Denuncian 13 homicidios y cuestionan las investigaciones

Uno de los señalamientos más graves fue realizado por Miguel Ángel Ruiz, representante de víctimas de extorsión, quien aseguró que en este sector se han registrado 13 homicidios.

Ruiz cuestionó la intervención de los organismos encargados de investigar estos crímenes y cuestionó que los casos sean atendidos individualmente por la unidad de vida de Bogotá, en lugar de contar, según su reclamo, con una intervención que permita investigar las posibles conexiones entre los hechos violentos.

Entre los hechos que profundizaron la preocupación está el asesinato de William Nay Suescun, comerciante de la plaza de mercado de Las Ferias.

Hombres armados le dispararon en inmediaciones de la plaza donde trabajaba.

Sus amigos y allegados lo despidieron el miércoles 11 de noviembre, en medio de la incertidumbre por la situación de seguridad que atraviesa el mercado.

Su muerte se convirtió en otro motivo de alarma para los vendedores, que temen que las amenazas y las exigencias económicas terminen en nuevos ataques.

Ante las amenazas y los hechos violentos, los comerciantes esperan una intervención contundente de la Policía Metropolitana de Bogotá que permita reforzar la seguridad en la plaza de mercado de Las Ferias.

También piden que las autoridades investiguen las amenazas y adopten medidas de protección para evitar que la violencia siga afectando a vendedores y trabajadores de este sector de Engativá.