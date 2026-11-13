Un contundente golpe contra las estructuras criminales que buscan ocultarse en la capital del país propinó la Policía Nacional en la localidad de Ciudad Bolívar.

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Durante labores de patrullaje, registro y control en el sector de La María, uniformados interceptaron a un hombre de 50 años que, tras la verificación de sus documentos en el sistema judicial, arrojó una orden de captura vigente por los presuntos delitos de extorsión agravada tentada y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

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Vínculos con Los Pachenca y un extenso prontuario judicial

Las labores de inteligencia y verificación posteriores permitieron establecer que el detenido es conocido en el departamento del Magdalena bajo el alias del Temible.

De acuerdo con los reportes oficiales, el sujeto se desempeñaba como presunto cabecilla urbano del grupo delincuencial organizado Los Pachenca en el municipio de Ciénaga, Magdalena, estructura desde la cual coordinaba acciones sicariales, homicidios selectivos y cobros extorsivos en la región Caribe, además de mantener incidencia delictiva en la ciudad de Santa Marta.

En un control policial en Ciudad Bolívar atraparon a alias el Temible, buscado por extorsión y porte de armas. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El historial delictivo del capturado evidencia una amplia trayectoria criminal con múltiples requerimientos previos ante la justicia. Según el registro de las autoridades, alias el Temible acumula un total de 12 anotaciones judiciales por delitos de alta gravedad, entre los que figuran concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio, homicidio doloso, porte ilegal de armas de fuego y fuga de presos.

Medida de aseguramiento carcelario y llamado ciudadano

Tras materializarse la detención en el sur de Bogotá, el individuo fue puesto a disposición del despacho judicial que lo requería para hacer efectiva su condena.

“Son uniformados adscritos a la Estación de Policía de Ciudad Bolívar quienes, realizando labores de patrullaje y control, logran la ubicación de un hombre de 50 años quien, al solicitarle antecedentes judiciales, presenta una orden de captura emitida por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas por los delitos de extorsión agravada y porte ilegal de armas de fuego”, explicó el teniente coronel Luis Carlos Torres Vareño, comandante de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar.

El teniente coronel Luis Carlos Torres Vareño, comandante de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar, dio los detalles de la operación. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El oficial confirmó que un juez determinó cobijar al procesado con medida de aseguramiento en centro carcelario. “Por estos motivos es capturado y puesto a disposición de la autoridad competente que lo requiere y es cobijado con medida de aseguramiento carcelario. Esta persona es conocida también en la ciudad de Santa Marta como alias el Temible, por lo cual seguimos invitando a la comunidad a la línea de emergencias 123 para informar todos los casos sospechosos que puedan afectar la seguridad y convivencia ciudadana”, concluyó Torres Vareño.