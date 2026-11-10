Capturan en Cali a tres presuntos integrantes de las disidencias de Iván Mordisco señalados de planear atentados en Manizales

Un nuevo golpe contra las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco fue anunciado por el presidente Abelardo De La Espriella, quien informó sobre la captura de tres presuntos integrantes de una célula de la estructura Jaime Martínez durante un operativo adelantado por la Policía Nacional en Cali.

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De acuerdo con la información entregada por el mandatario, los detenidos estarían relacionados con la planeación de los ataques con explosivos perpetrados el pasado 7 de agosto en Manizales, capital de Caldas. Las autoridades los señalan de cumplir diferentes funciones dentro de una red encargada de facilitar el traslado de material explosivo y armas para las acciones criminales.

Entre los capturados se encuentra alias Nano, identificado como el presunto líder de esta célula y señalado de servir como enlace para conseguir explosivos y armamento. También fue detenido alias Madre Carmen, quien, según la información oficial, tendría la responsabilidad de reclutar colaboradores para transportar el material explosivo.

El tercer capturado fue identificado como alias Trozo, señalado de encargarse de movilizar a las personas vinculadas con estas actividades.

Durante los allanamientos realizados por las autoridades fueron incautados una barra de pentolita, ocho cartuchos, cinco teléfonos celulares y una motocicleta. Estos elementos quedaron a disposición de las autoridades para avanzar en las investigaciones sobre las actividades de la estructura ilegal.

Otros tres presuntos implicados ya habían sido capturados

El presidente también indicó que, antes de este operativo, la Fuerza Pública había capturado a otras tres personas que presuntamente estarían relacionadas con los atentados en Manizales. Entre ellas, según su declaración, se encontrarían los señalados autores materiales de los ataques.

Con estas nuevas detenciones, las autoridades avanzan en la identificación de los diferentes eslabones de la estructura que habría participado en la preparación y ejecución de las acciones terroristas.

Alias Paciencia e Iván Mordisco. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

Al anunciar los resultados del operativo, De La Espriella aseguró que la ofensiva contra las organizaciones criminales continuará y advirtió que las autoridades perseguirán tanto a quienes ejecutan los ataques como a quienes participan en su financiación y planeación.

“En Colombia no hay refugio para los terroristas. Vamos a perseguir a quienes planean, financian y ejecutan ataques contra la población. ¡Nuestra ofensiva no se detiene!”, manifestó el mandatario.

Las investigaciones deberán establecer el alcance de la participación de los tres detenidos en los hechos ocurridos en Manizales y determinar sus posibles conexiones con otros integrantes de la estructura Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de alias Iván Mordisco.