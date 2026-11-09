Las autoridades colombianas propinaron un contundente golpe a las estructuras del narcotráfico al destruir 274 infraestructuras destinadas al procesamiento de estupefacientes en una ofensiva nacional denominada Operación Tormenta.

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Este macrooperativo, enmarcado dentro de la Estrategia Esmeralda y ejecutado durante el mes de octubre por los Comandos Jungla de la Dirección de Antinarcóticos, abarcó los departamentos de Antioquia, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.

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Según el reporte oficial emitido este lunes 9 de noviembre de 2026, la intervención logró una afectación superior a los $39.163 millones a las finanzas de las redes criminales e impidió la comercialización de más de 19 millones de dosis de droga en los mercados de consumo.

Estrangulamiento logístico a redes del crimen organizado

El despliegue operativo sostenido permitió la ubicación e inhabilitación de 11 laboratorios destinados a la cristalización de clorhidrato de cocaína, 262 complejos rústicos para la producción de base de coca y una infraestructura para el procesamiento de permanganato de potasio.

Incautan más de 7,5 toneladas de cocaína y asfixian finanzas del Clan del Golfo y ELN. Foto: Policía Nacional de Colombia

Durante las incursiones, los uniformados lograron el decomiso de 5.748 kilos de clorhidrato de cocaína y 1.875 kilos de base de cocaína, sumado a gigantescas cantidades de precursores químicos y hoja de coca que alimentaban directamente la cadena de producción del narcotráfico en estas regiones.

Este músculo financiero y logístico desarticulado pertenecía a un amplio abanico de grupos armados ilegales que operan en el país. El reporte detalla que las operaciones de interdicción golpearon directamente al Clan del Golfo, el ELN, la agrupación Comuneros del Sur y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Incautan más de 7,5 toneladas de cocaína y asfixian finanzas del Clan del Golfo y ELN. Foto: Policía Nacional de Colombia

Asimismo, se vieron seriamente afectadas múltiples estructuras armadas residuales, entre ellas la Estructura 30 “Jhonier Toro Arenas”, Oliver Sinisterra, Segunda Marquetalia, Comandos de Frontera y el Bloque Jorge Suárez Briceño, limitando su capacidad de financiación a través de las economías ilícitas.

“Con la Operación Tormenta seguimos golpeando las economías ilícitas de las organizaciones criminales que se lucran del narcotráfico. La inhabilitación de estas 274 infraestructuras demuestra la capacidad operacional de nuestros Comandos Jungla y el compromiso de la Policía Nacional para combatir la producción de drogas”, manifestó el Brigadier General William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, reafirmando el compromiso institucional de salvaguardar la seguridad nacional y cercar los corredores del narcotráfico.