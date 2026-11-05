Patrimonio vivo de los colombianos que construye futuro

Por: mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, director general de la Policía Nacional de Colombia.

Durante más de tres décadas he conocido esta institución desde la calle, desde la vereda y, hoy, desde su dirección. En todo ese tiempo he confirmado algo que no cambia: la Policía Nacional se sostiene en mujeres y hombres que, cada día, eligen servir. En ellos está la razón de estos 135 años.

El 5 de noviembre de 1891 nació nuestra Policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas y la convivencia pacífica entre los habitantes. Desde entonces, generaciones de mujeres y hombres que eligieron servir han estado presentes en las calles y los campos. Muchos entregaron su vida a ese propósito, y a ellos y a sus familias les debemos una gratitud que honramos todos los días.

Este aniversario llega con un reconocimiento que nos honra y nos exige. La Ley 2600 del 9 de julio de 2026 declaró a la Policía Nacional patrimonio de los colombianos. Para nosotros, ser patrimonio es salir cada mañana a servir, es ser patrimonio vivo; es nuestra historia, el servicio que nos acerca y el compromiso que nos proyecta hacia el futuro.

Ese compromiso tiene rumbo en tres dimensiones para que nuestra institución avance con firmeza, lo que comunica autoridad, dirección y determinación, pero siempre acompañado de legalidad, protección, evidencia y rendición de cuentas.

La primera dimensión son nuestros policías. Ninguna transformación es posible sin mujeres y hombres preparados, íntegros y disciplinados. Por eso su formación, su bienestar, su respaldo cuando actúan dentro de la ley y la tranquilidad de sus familias son parte central de este rumbo. Un policía que se sabe respaldado sirve mejor, y un ciudadano bien servido confía más.

La segunda dimensión es nuestra institución. Una Policía que se transforma y se moderniza de manera sostenible, que administra con austeridad. Una Policía que integra sus capacidades humanas, tecnológicas y presupuestales en torno a los problemas que más afectan a la gente. Y una Policía íntegra, legal y transparente, que no tolera la corrupción y que rinde cuentas.

La tercera dimensión es nuestro servicio. Una Policía moderna debe anticiparse, comprender los riesgos y tomar decisiones con inteligencia, información y tecnología. Todo esto desde un enfoque de seguridad territorial y focalizada en la diversidad del campo y sus veredas; para que su gente y su naturaleza tengan la misma protección que la ciudad. Trabajar integralmente para afectar las amenazas, el crimen organizado y las economías criminales desde su raíz: en el dinero que las sostiene y en las redes que las mueven. Todo lo anterior, para que la seguridad se sienta en la vida diaria. Frente al delito que afecta al ciudadano en la calle, el transporte y su barrio, brindaremos una respuesta cercana, oportuna y sostenida.

La hoja de ruta es nuestra esencia: territorios más seguros, ciudadanos protegidos y policías respaldados. Y se sostiene en un principio que no cambia: servir a todos los colombianos por igual, y con la Constitución y la ley como guía.

Nuestra historia nos impulsa hacia lo que vamos a ser. Somos mujeres y hombres que elegimos servir y proteger, y seguiremos saliendo cada mañana a hacerlo, al lado de cada colombiano.

Un patrimonio que construye futuro.

135 años. Patrimonio vivo de los colombianos.

Dios y Patria.