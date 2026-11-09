Todo apunta a que Junior de Barranquilla ya eligió a Jorge Bava como su entrenador para 2027, aunque aún falta la confirmación oficial por parte del equipo tiburón. Podría darse en los próximos días, cuando acabe el todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-ll.

Anticipan acuerdo de Junior y su nuevo DT para 2027: cruzarían documentación para firmar

Sin embargo, parece que Junior tendría un revolcón total, incluyendo renovación de su plantel, para el año entrante. Un rumor, aún sin el aval de ninguna parte involucrada, señala que Darío Benedetto podría llegar a Barranquilla.

¿Es cierto que Darío Benedetto podría ser refuerzo de Junior de Barranquilla?

Diario Deportes, medio muy cercano a la actualidad de Junior de Barranquilla, replicó una información proveniente de Ecuador. Dan el crédito a la prensa deportiva de ese país y señalan que lo de Darío Benedetto al equipo bicampeón de Colombia sí estaría en el radar.

“Según el periodista Andrés Espín, y que reseñó el portal web Bolavip, Benedetto estaría cerca de jugar en el conjunto rojiblanco”, afirmó ese medio.

Tilín desde Ecuador… Darío Benedetto ¿jugará en Junior de Barranquilla? https://t.co/lTYdlHyGLp — DIARIO DEPORTES (@DIARIODEPORTES) November 9, 2026

Sin confirmación alguna, se queda como un rumor hasta que se desmienta o afirme. No obstante, esta información no es la primera que surge sobre posibles fichajes de Junior de Barranquilla para 2027.

Como Jorge Bava tiene pasado en Independiente Santa Fe, desde Deportes RCN se reveló que Junior podría contratar como refuerzos a Yilmar Velásquez, Ewil Murillo y Harold Santiago Mosquera.

Velásquez y Murillo actualmente prestan sus servicios en Santa Fe, pero no son tenidos en cuenta por el técnico Pablo Repetto. Caso contrario, Harold Santiago Mosquera no vive un buen momento en Cerro Porteño de Paraguay y su regreso al FPC podría servir de alivio en su carrera deportiva.

Harold Mosquera es uno de los que suena para llegar a Junior de Barranquilla. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

También son rumores sin verificar, y habrá que esperar a que Junior tome decisiones oficiales. Desde el nuevo técnico hasta los futbolistas que actuarán en la temporada 2027, donde tendrán Superliga, las dos ligas. la copa nacional y la Copa Libertadores.