Jorge Bava pediría tres fichajes de entrada en Junior de Barranquilla: todos campeones con Santa Fe

Aunque sonaron varios candidatos, en las últimas horas los rumores dejan a Jorge Bava como el que tiene más opciones para ser el nuevo técnico en Junior de Barranquilla.

Las dos condiciones que habría puesto Jorge Bava para llegar al Junior de Barranquilla

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No es oficial la llegada de Bava, y Sebastián Viera todavía es el entrenador de Junior. Sin embargo, la prensa cercana al cuadro barranquillero revela que el entrenador uruguayo sería del gusto de la directiva.

Los tres refuerzos que pediría Jorge Bava en Junior de Barranquilla

Según Deportes RCN, hay tres jugadores que podrían llegar a Junior de Barranquilla junto a Jorge Bava. Los tres tienen una particularidad, y es que fueron dirigidos por el uruguayo en Santa Fe, y salieron campeones de la Liga BetPlay 2025-l.

Los tres futbolistas son:

Harold Santiago Mosquera

El medio referenciado lo coloca como candidato, debido a la poca facilidad que ha tenido para adaptarse a Cerro Porteño de Paraguay. Eso, además de las lesiones, le han impedido al atacante de 31 años mostrar el juego con el que descrestó en Santa Fe.

Harold Mosquera cuando vestía los colores de Santa Fe en 2025. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Yilmar Velásquez

La situación de Yilmar Velásquez, en Santa Fe, es complicada. Fue apartado del equipo por presuntos desacuerdos con el actual entrenador del león, Pablo Repetto, y no volvió a jugar desde agosto de 2026.

Puede que con Bava, con quien era titular y figura en el Santa Fe de 2025, pueda tener un lugar en Junior de Barranquilla.

Aunque aún pertenece a Santa Fe, Yilmar Velásquez podría tener su futuro fuera del equipo cardenal. Foto: NurPhoto via Getty Images

Ewil Murillo

Otro jugador intermitente en Independiente Santa Fe. Es joven, tiene 26 años, y fue vital en la consecución de la décima estrella cardenal. Sin embargo, Repetto tampoco lo tiene muy en cuenta.

Ewil Murillo, un joven volante que no tiene regularidad con Santa Fe. Foto: Colprensa

Los ‘intocables’ de Bava en Junior

El medio barranquillero, Diario Deportes, asegura que de las opciones que Junior maneja como técnico, Jorge Bava es la menos costosa. Eso sería un ítem importante, en la directiva tiburona, a la hora de la elección.

Con base a ello, surgió otra información: los intocables de Jorge Bava en Junior de Barranquilla. Según se pudo saber en las últimas horas, y por rumores, los siguientes futbolistas serían pedido del entrenador uruguayo para que sí o sí continúen en Junior de cara al 2027:

Mauro Silveira Bryan Castrillón Daniel Socarrás Déiber Caicedo Francisco Fydriszewski Guillermo Paiva Jesús Rivas Juan David Ríos Luis Fernando Muriel

Nada es oficial y todo se maneja entre rumores, pero se espera que en las próximas semanas haya más noticias al respecto. Además, Junior debe empezar a planear el arranque del 2027, tomando en cuenta que ya no pelea por nada en 2026, y eso incluye la Superliga y la Copa Libertadores, además de los torneos locales.