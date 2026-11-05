Oficial: decisión de la Selección Colombia con Hugo Rodallega fue notificada y genera expectativa

A sus 41 años, Hugo Rodallega será nuevamente protagonista con la Selección Colombia, pero no jugando en el campo. Desde su experiencia, el delantero de Independiente Santa Fe tratará de aconsejar a los niños que sueñan con ser futbolistas profesionales.

Por esta razón habrían desconvocado a Franco Pérez de la Selección Colombia: “Hay un conflicto”

Colombianos titulares en Champions: así rindieron para ser convocados al doblete de amistosos vs. Chile

Concretamente, la Selección Colombia hizo oficial su decisión de contar con Hugo Rodallega para los campamentos del mes de diciembre, donde niños entre los 6 y 17 años podrán tener muy de cerca al histórico goleador.

Hugo Rodallega explica el rol que tendrá con la Selección Colombia

Por medio de un video en las redes oficiales, y con un Hugo Rodallega vistiendo la indumentaria de la Selección Colombia, el atacante de Independiente Santa Fe habló de su labor en el campamento.

“Hola, les saluda Hugo Rodallega, y les tengo una noticia que me tiene muy feliz, de verdad. Este diciembre vamos a estar en los campamentos de la Federación Colombiana de Fútbol con todos los chicos, viéndolos entrenar, estando ahí en el día a día, minuto a minuto y dándoles algunos consejos”, arrancó afirmando Rodallega.

“Todo esto, con base a la experiencia que he vivido, y todo lo que he aprendido durante tantos años. Se lo quiero transmitir a todos estos chicos, que van a tener la oportunidad de estar ahí en los campamentos de la Federación Colombiana de Fútbol”, añadió.

Dicho lo cual, cerró con: “Vamos a disfrutar, vamos a hablar de lo bueno, y también de lo malo. El fútbol también es un aprendizaje al igual que la vida. Así que si tu hijo o hija está entre la edad de los 6 a 17 años, pueden inscribirlos para vivir la experiencia. Vamos a pasar unos ratos geniales”.

Hugo Rodallega en la Selección Colombia

Es un nombre que se ganó un lugar en el recuerdo de los hinchas. Para 2005, a sus 19 años, Hugo Rodallega se proclamó campeón con la Selección Colombia Sub-20 en el Sudamericano de la categoría. Fue el goleador con 11 tantos, y sus desempeños lo llevaron a destacar por encima de otra figura que estaba emergiendo en el fútbol: Lionel Messi (Argentina).

Después, Rodallega también integró la Selección Colombia masculina de mayores, desde 2005 hasta 2011. Sin embargo, ni él ni sus compañeros lograron la clasificación al Mundial 2010, y tampoco lograron desempeños importantes en las Copas América de 2007 y 2011.

Hugo Rodallega (der.) con la Selección Colombia. Foto: LatinContent via Getty Images

Siendo capitán de Santa Fe, donde es referente histórico, más sus pasos por el fútbol inglés, turco y brasileño, la voz de Rodallega está más que autorizada para aportar al aprendizaje de las futuras promesas del fútbol nacional.