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Junior de Barranquilla le busca equipo a uno de sus campeones: “Lo ofrecieron al América”, revelan

¿De Junior al América? Uno de los campeones con el tiburón, en la Liga BetPlay 2026-l, saldría de Barranquilla con rumbo a Cali.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

5 de noviembre de 2026 a las 6:16 p. m.
Uno de los campeones con Junior de Barranquilla, en la Liga BetPlay 2026-1, suena como refuerzo en América de Cali.
Uno de los campeones con Junior de Barranquilla, en la Liga BetPlay 2026-1, suena como refuerzo en América de Cali. Foto: Colprensa y escudo oficial del América de Cali / DISEÑO Y USO EXCLUSIVO PARA SEMANA.COM

Debido a la pobre campaña de Junior de Barranquilla en esta Liga BetPlay 2026-ll, se divisa una barrida total en el equipo tiburón para 2027. Además, habría cambio de técnico, y el que suena en rumores para reemplazar a Sebastián Viera es Jorge Bava.

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Ahora bien, según el periodista Giovanni Cárdenas, Junior de Barranquilla le está buscando equipo a Jannenson Sarmiento. De hecho, el mediocampista ofensivo de 27 años habría sido ofrecido nuevamente al América de Cali.

“Jannenson Sarmiento fue ofrecido al América de Cali”

Junior le busca equipo a Jannenson Sarmiento. Según Giovanni Cárdenas, el jugador fue ofrecido nuevamente al América de Cali por su nuevo representante. El conjunto barranquillero busca definir su futuro”, escribió El Vbar Caracol en su cuenta de X.

Según el portal web Transfermarkt, Jannenson Sarmiento tiene contrato con Junior de Barranquilla hasta el 31 de diciembre de 2028. El valor en el mercado del jugador es de 700 mil euros aproximadamente, aunque para septiembre de 2025 alcanzó los 900 mil euros.

Sarmiento llegó a Junior de Barranquilla para enero de 2026, por lo que integró la nómina campeona de mitad de año bajo el mando de Alfredo Arias.

Además de la camiseta de Junior, Jannenson Sarmiento ha jugado en equipos como Unión Magdalena, donde fue uno de los jugadores más destacados, y Danubio de Uruguay.

Jannenson Sarmiento despertó el interés desde América de Cali.
Jannenson Sarmiento cuando jugaba y destacaba con Unión Magdalena. Foto: Colprensa - Montiner Alvis Arrieta

Antes, cuando Sarmiento jugaba en Unión, rumores de la prensa deportiva en Colombia lo vincularon como posible refuerzo del América de Cali. Sin embargo, la transferencia no se dio y acabó llegando a Junior.

No solo Jannenson Sarmiento: lista de jugadores que saldrían de Junior

Por terminación de contrato, se desconoce qué va a ocurrir con el futuro de los siguientes jugadores en Junior de Barranquilla:

  • Jefferson Martínez (arquero, 33 años)
  • Edwin Herrera (lateral derecho, 28 años)
  • Juan David Ríos (mediocampista, 34 años)
  • Harold Rivera (mediocampista, 33 años)
  • Yimmi Chará (delantero, 35 años)
  • Teófilo Gutiérrez (delantero, 41 años)

En el caso específico de Teófilo Gutiérrez, el ídolo de Junior anunció su partido despedida para el 19 de diciembre de 2026 en el remodelado estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, o como lo llaman ahora los dirigentes de esa ciudad, El Super Metro.